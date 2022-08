El mallorquín Adrián Abadía cumple con nota en su estreno en el Europeo absoluto

El mallorquín Adrián Abadía y Alberto Arévalo no pudieron pelear por las medallas en la final de trampolín de 3 metros de los Europeos de Roma disputada este sábado, tras concluir en la octava y en la duodécima posición, respectivamente. Abadía, que debutaba en Roma en unos Campeonatos de Europa absolutos, se quedó, tras firmar un total de 352,19 puntos, a 40 unidades de la medalla de bronce, que fue para el italiano Giovanni Tocci con una marca de 392,70.

Más lejos concluyó el saltador mallorquín, de tan sólo 20 años, del ganador de la prueba, el también italiano Lorenzo Marsaglia, que se proclamó nuevo campeón de Europa con una nota de 453,85 puntos. Diferencias que no pueden empañar la buena actuación de Adrián Abadía, que mejoró en diez puntos su nota de la ronda preliminar, en la que el balear concluyó noveno. «Esta mañana he tenido un par de fallitos y ese era mi objetivo en la final mejorar mis saltos y la verdad es que me he encontrado muy bien, me he encontrado más cómodo que en la semifinal», señaló Abadía en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Un objetivo que no pudo lograr Alberto Arévalo, que tras acceder a la final con la octava mejor nota, se vio relegado a la duodécima y última posición, tras firmar una puntuación de 307,80, cuarenta unidades menos que la nota que logró en la sesión matutina. Arévalo, que cuenta en su programa con saltos de gran dificultad, como el cuádruple mortal y medio hacia adelante que realizó en su cuarto intento, no encontró en ningún momento el tono. Una circunstancia que llevó al madrileño, finalista en los Mundiales disputados el pasado mes de junio en Budapest, a ocupar desde sus primeros saltos las últimas plazas de la clasificación.

Quien no falló fue el italiano Lorenzo Marsaglia, que tras tener que conformarse con la medalla de plata en la final de trampolín de 1 metro, este sábado subió un escalón en el podio y se coronó nuevo campeón de Europa de los 3 metros con una marca de 453,85 puntos. Veinticinco más que el británico Jordan Houlden, que se colgó la medalla de plata con una puntuación de 428,55, y sesenta y uno más que su compatriora Giovanni Tocci, que subió al tercer escalón del podio con una nota de 392,70 unidades.