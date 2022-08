Pinacchio irá al Europeo de Múnich

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) anunció la lista de seleccionados para el Europeo que se disputará en Múnich desde el próximo 15 de agosto. En la cita, estará la atleta mallorquina Lucía Pinacchio.

La deportista que corre en el FC Barcelona es una de las más esperadas dentro de la convocatoria debido a su número de victorias a lo largo del año. Pinaccho, que destaca por su gran final de carrera, acudirá al Europeo con un palmarés envidiable. A sus 19 años, acumula dos Campeonatos de España Sub 18 en los 800 metros de pista cubierta, un oro en Sub 20 en los 400 metros al aire libre y campeona en sub 23 de los 800 metros en pista cubierta. A nivel internacional, también cuenta con metales en el europeo de Tallin disputado el año pasado.

En la categoría Sub 20 en 400x4 logró ser medalla de plata y bronce en el Festival Olímpico de Juventud disputado en 2019 se hizo con la medalla de bronce en los 800 metros. Representando a Balears también estará el ibicenco Marc Tur, en los 35 kilómetros marcha, donde parte como uno de los favoritos.