La Federación Balear de Ciclismo (FCIB) ha informado que activará su reglamento disciplinario contra los deportistas con licencia en la territorial si toman parte en la Cronoescalada Puigpunyent-Deià, que está prevista el próximo lunes, 8 de agosto, a partir de las 19 horas y que unirá las dos localidades. Una prueba que se divide en dos distancias (4'6 y 2'8 kilómetros), con salidas cada 30 segundos, y que organizan el Ajuntament de Puigpunyent y el Club Ciclista Puingpunyent-Galilea Sparralls.

La propia federación de ciclismo, a través de una nota pública, ha advertido de las consecuencias que puede tener para sus federados el tomar parte en el evento, que no contaría con la autorización de las autoridades competentes en el corte de carreteras en Mallorca. «Tras las denuncias de varios clubes de nuestra federación en referencia a la Cronoescalada que se pretende organizar en el municipio de Puigpunyent, y después de las comprobaciones realizadas por parte de esta federación, nos vemos obligados a comunicar que se ha puesto en conocimiento a la DGT y de la Guardia Civil la voluntad de continuar con la organización de esta competición NO AUTORIZADA, y que la participación de un federado acarraría consecuencias graves en su relación con la federación», reza el comunicado de la FCIB.

COMUNICACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN PRUEBA NO AUTORIZADA EN PUIGPUNYENT

https://t.co/SbODXvAjYo — Fed Ciclisme IB (@_FCIB) August 2, 2022

De la misma manera, la FCIB «atendiendo a las circunstancias de la prueba, reitera a todos sus federados que es una competición NO AUTORIZADA por no cumplir con las estipulaciones federativas aprobadas en Asamblea y respetadas por la mayoría de los clubes organizadores», prosigue la territorial que preside Fernando Gilet, quien a la vez comunica «a todos los federados que no está permitida la su participación en aplicación del Régimen Disciplinario de la FCIB. La participación en esta prueba será considerada una falta grave, aplicándose el artículo 7 del Reglamento, algo que conllevaría la suspensión de licencia federativa o inhabilitación por un período de un mes a un año, o en su caso suspensión de cinco a dieciocho carreras. Además, de la privación de los derechos de asociado por un período máximo de un mes a un año, entre otras».

Además, se recuerda desde la Federación Balear que « cualquier accidente deportivo que un federado sufriera en esta prueba deportiva no autorizada por la FCIB quedaría sin cobertura médica». De esta manera, la territorial advierte a sus adscritos de las consecuencias que tendría su presencia en un evento cuya celebración ha provocado una respuesta inmediata por parte de la entidad.