Calma antes de la batalla

Todo está listo para que este lunes, a las 13 horas, se dé el pistoletazo a la 40 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, que se disputará en aguas de la Bahía de Palma hasta el próximo sábado. Este domingo tuvo lugar la regata de entrenamiento oficial. Este ensayo general no puntuable ejerció de anticipo de las seis jornadas de competición que decidirán a los campeones en las nueve clases participantes de esta histórica edición. El rey Felipe VI compite en clase BMW ORC 1 como timonel del Aifos500 de la Armada Española.

Este ensayo general convocó a siete de las nueve clases participantes y a cerca de 90 de los más de cien barcos que competirán por el triunfo de esta edición. La jornada se desarrolló con unas suaves brisas que permitieron celebrar una prueba no puntuable que sirvió a organización y participantes para comprobar el correcto funcionamiento de todos los sistemas y tomar contacto con el escenario en el que se desarrollará la competición.

Finalmente serán 109 barcos de una veintena de nacionalidades los que competirán por la 40 Copa del Rey Mapfre, distribuidos en nueve clases y tres áreas de regatas por la bahía de Palma. El listado incluye a seis campeones 2021 que regresan a defender título: el DK46 HM Hospitales de Óscar Chaves (campeón 2021 como Hydra) en BMW ORC 1, el Swan 42 Teatro Soho Caixabank de Javier Banderas en BMW ORC 2, el Earlybird de Hendrik Brandys en ClubSwan 50, el G-Spot de Giangiacomo Serena en ClubSwan 36, el J70 Let it Be de Marcelo Baltzer en Herbalife J70 y el J80 Dorsia Covirán de Nuria Sánchez en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup.

Vencedores

Entre el centenar largo de inscritos destaca la presencia de insignes ganadores de ediciones anteriores, como el Estrella Damm de Nacho y Arturo Montes (campeón absoluto en 1998 y de BMW ORC 1 en 2018 y 2019), el Earlybird de Hendrik Brandis (que además de la pasada edición, fue campeón de IRC B en 2011, de Swan 45 en 2016, y de ClubSwan 50 en 2017 y 2018), el Rivareno Gelato-Elena Nova de Christian Plump (campeón de Swan 45 en 2017) o el Pez de Abril de José María Meseguer (campeón de ClubSwan 42 en 2017 y 2018).

El programa de competición constará de seis jornadas de regatas para todas las clases menos los Herbalife J70 y Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, que competirán durante cinco días (2 a 6 de agosto). El formato diseñado por el Comité Organizador divide el evento en dos fases: Serie Previa y Serie Final.

Los países representados en la competición son: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Ecuador, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.