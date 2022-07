–¡Hey!Aquí Tyson Fury, buenas noticias. Vengo a Mallorca, el 21 de agosto, a House of Son Amar. ¡Espero veros a todos!, ¡Booom!

El campeón mundial de los pesos pesados, ‘The Gypsy King’ (32-0-1, 23 KO), anunció este jueves a través de un vídeo en Instagram que visitará la Isla con su espectáculo Official After Party Tour en el que cuenta su historia de superación.Las entradas para ver en directo a uno de los mejores boxeadores de la Historia saldrán a la venta el próximo lunes a través de la página web del recinto dePalmanyola. el Rey Gitano, como le apodan, se retiró el pasado mes de abril tras un KO antológico a Dillian Whyte en Wembley ante 94.000 espectadores.

El inglés, de 33 años, es un showman dentro y fuera del ring y de su vida podría hacerse una película. Nació prematuro en 1988 y su padre John lo llamó Tyson, como su ídolo, el legendario Mike Tyson. Fury, que mide 2,06 metros, ha vivido en una autocaravana y forma parte de una familia gitana de nómadas de origen irlandés. The Gypsy King empezó a boxear a los 10 años y de 35 combates como amateur perdió cuatro. Debutó como profesional en 2008 y desde entonces sólo le pudo tumbar el alcohol, la cocaína y la depresión que sufrió tras derrocar al rey Wladimir Klitschko en Alemania en 2016. Deontay Wilder, en la primera de sus tres históricas peleas, en diciembre de 2018, también lo derribó en dos ocasiones, pero el Rey Gitano se levantó de la lona al cabo de unos segundos y el combate fue declarado nulo. –Es un regreso icónico, ¿no? Dos años y medio fuera del ring, con sobrepeso, problemas de salud mental... acabo de mostrarle al mundo esta noche, y a todos los demás que sufren problemas de salud mental, que puedes volver a levantarte–, declaró el boxeador en el canal de televisión BTSport.

–Lo he hecho por vosotros. Por todos los que tenéis los mismos problemas que yo he estado sufriendo. Sabéis la verdad, todos sabéis que yo gané la pelea. Y si yo he podido regresar de donde vengo, entonces tú también puedes hacerlo. Así que levántate, supéralo, busca ayuda y hagámoslo juntos, como equipo. En su autobiografía, Tyson Fury recuerda que en 2016, circulaba a bordo de un flamante Ferrari F12 por Mánchester y que el cuentakilómetros marcaba los 300 km/h. Estaba a punto de tirarse por un puente pero una voz le dijo: «No hagas eso Tyson, piensa en tus hijos, en tu familia, en tus niños y en tu niña, que van a crecer sin su padre». El boxeador levantó el pie del acelerador y volvió a casa con su familia. Fury ha reconocido en declaraciones al periódico The Telegraph que estaría dispuesto a volver al ring para pelear con el actor de Juego deTronos Hafthor Bjornsson. Sería en noviembre y en algún estadio de Londres. Antes, el 21 de agosto, el Rey Gitano hará una parada en Mallorca con su show Official After Party Tour.