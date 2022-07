Toni Ferrer (Palma, 1991) logró este viernes el Campeonato de Baleares para Profesionales tras su tercer puesto en 2021 y su cuarta plaza en 2020. Ferrer habla en esta entrevista minutos después de lograr el título de sus tiempos en los que intentó dedicarse de forma profesional a este deporte. En la actualidad, ToniFerrer es el director deportivo de la Federación Balear de Golf.

—Ha ganado el campeonato con 12 golpes de diferencia. ¿Ha sido tan fácil como ha parecido?

—No, para nada. Pero lo cierto es que estoy muy contento con mi juego, sobre todo por lo poco que había estado en el campo en los últimos tiempos. Sólo durante esta última semana me he preparado un poco más.

—¿Cómo descubrió el golf?

—Mis padres jugaban y nos inculcaron la afición a mis hermanos y a mí. Siempre he sido del Club de SonServera, pero hace unos años me cambie a Pula, pero porque están mis amigos allí.

—Empezó a destacar y se lanzó a la aventura en este difícil mundo.

—Sí, comencé en el Alps Tour y después pasé al Challenger. Llegué a estar en la penúltima ronda que daba acceso a jugar elEuropean Tour, pero nunca llegué a tener la tarjeta. Eso sí, jugué algunos torneos del circuito europeo porque jugaba también el Asian Tour y gracias a algunos buenos resultados ahí pude competir en la máxima categoría del golf europeo.

—¿Qué le faltó para triunfar?

-Me falló la mentalidad. Era un jugador que jugaba muy bien el jueves y el viernes y pasaba muchos cortes, pero llegaba el fin de semana y sufría mucho porque me costaba mantener la concentración.Se me hacían largos los cuatro días de torneo.

—¿Qué es lo que más destacaría de su juego?

—Me considero un gran ‘aprochador’; lo que más destaco es por mi juego corto. Hago buena distancia con el ‘drive’, pero no me considero un pegador y en cuanto al putt, va por semanas.

—Ahora se dedica a la parte más organizativa y de enseñanza?

—Sí, BernardinoJaume (presidente de la FederaciónBalear de Golf) es muy buen amigo y me engañó para este trabajo (risas), aprovechando además que el anterior director deportivo lo había dejado.

—En el golf balear destacan Luna Sobrón y Núria Iturrioz.

—Luna, por diversos motivos, se ha formado más en Madrid, y Núria sí que ha estado siempre en Mallorca. Ambas son unas extraordinarias jugadoras, pero por lo que más destacan es por la capacidad de sufrimiento que tienen y las horas que entrenan. En este mundo no hay más secreto que una dedicación absoluta para tener oportunidad de triunfar.

—En el campeonato ha jugado dos días con Rafael Nadal.

—Sí, y además la ronda de prácticas de la jornada anterior. Rafa es primo segundo mío, pero reconozco que me impresiona jugar con él. No ha tenido su mejor juego estos días, pero es increíble su capacidad competitiva. Me dijo: ‘No voy a regalar ni un golpe’ y así fue del primero al último hoyo.

—¿Puede llegar a molestar que en un torneo se le preste más atención en los medios a él que a los profesionales?

—Al contrario. Estamos encantados de que juegue torneos porque los realza. Rafa ha hecho mucho bien al golf en Baleares.

—¿Cuál sería su partida de golf ideal?

—Una con Tiger Woods, Severiano Ballesteros yRafael Nadal.

—Elija cómo sería su jugador ideal.

—Es muy complicado porque hay extraordinarios jugadores. Me quedo con el drive de Brooks Koepka, el juego de hierros de Sergio García y el putt de JordanSpieth.En cuanto al juego corto, me quedo con el mío (risas).

—¿Qué opinión tiene sobre la Liv?

—Precisamente ayer (por el jueves) lo estuve comentando con Rafa. Me parece que es lícito que un jugador elija jugar ahí porque es mucho dinero. La pena es que le falta el carácter competitivo, porque todo está centrado en el dinero y el espectáculo. Lo que no encuentro justo es que se les vete en el Circuito Europeo.

—He visto que en Twitter le sigue Jon Rahm.

—Sí, no lo sabía.Es que no sigo Twitter. Durante tres años estuve de externo en la Blume de Madrid y jugué muchos campeonatos de Europa con él. En esa época era simplemente Jon. Le daba muy fuerte, pero tampoco era excesivamente hábil.Lo que impresionaba era su fe en sí mismo.