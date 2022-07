Quedan menos de dos semanas para que arranque la 40 Copa del Rey Mapfre y el Real Club Náutico de Palma ya se preparara para acoger en sus pantalanes a una flota que llega dispuesta a pelear por el título de una de las ediciones más especiales. En total, 111 equipos de 18 nacionalidades se verán las caras en el campo de regatas de la bahía de Palma a lo largo de las seis jornadas de competición, y con el primer bocinazo de salida programado para el lunes día 1 de agosto. Al igual que en la pasada edición, la flota se divide prácticamente a partes iguales entre cinco clases de monotipos, que navegan en tiempo real, y cuatro clases que mantienen la tradición de la competición en tiempo compensado: BMW ORC 1, 2, 3 y 4. Entre ellos destacan, además, algunos de los vencedores del 2021 y que este año regresan para pelear por revalidar el ansiado título de `La Copa´.



En el grupo 1, que aglutina a los de mayor eslora, no faltará el subcampeón de la pasada edición, el From Now On argentino de Fernando Chaín, así como el Aifos 500 de la Armada Española, en el que compite habitualmente el Rey Felipe VI y que se quedó a apenas tres puntos del podio el año pasado. Sí estará el defensor del título en BMW ORC 2. El Teatro Soho Caixabank de Javier Banderas regresa para tratar de repetir los grandes resultados que le llevaron a alzarse con el trofeo por delante del valenciano M8, que también figura entre el listado de inscritos. Entre las unidades de menor eslora que compiten en los grupos 3 y 4, por su parte, destaca la presencia de equipos como el Tanit 4 Medilevel del armador María José Vila y con Nacho Campos a la caña y el italiano Scugnizza de Enzo de Blasio.



Para las cuatro divisiones de ORC, el Comité de Regatas cuenta con poder completar 11 pruebas en formato barlovento/sotavento. De las cinco divisiones monotipo que competirán en tiempo real, tres de ellas lo harán bajo la firma del prestigioso astillero finlandés Nautor’s Swan. La flota de ClubSwan se incorporó a la Copa del Rey Mapfre hace ahora cinco años con los ClubSwan 50 y ClubSwan 42, y este año regresan a la cita de Palma junto con la flota de ClubSwan 36, que se estrenó en la pasada edición. No faltarán dos de los tres equipos vencedores en 2021: el alemán Earlybird de Hendrik Brandis en ClubSwan 50 y el italiano G Spot de Giangiancomo Serena en ClubSwan 36. Las tres divisiones estarán, sin duda, de lo más competidas.



Por su parte, tanto en las clases Herbalife J70 como Mallorca Sotheby´s Women´s Cup parten como favoritos a estar en la pelea por la victoria los dos defensores del título: el Let it be de Marcelo Baltzer en J70 con Juan Calvo a los mandos y el Dorsia Covirán de Nuria Sánchez y patroneado por Natalia Vía-Dufresne en la clase exclusivamente femenina.



El programa de competición para los ClubSwan contempla un máximo de 11 pruebas entre el lunes día 1 de agosto y el sábado día 6, mientras que la flota de Herbalife J70 y Mallorca Sotheby´s Women´s Cup podrá completar hasta 14 mangas comenzando el martes día 2.



La agenda social de la 40 Copa del Rey Mapfre arrancará el próximo viernes, día 29 de julio a las 13 horas, en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma con el acto de inauguración. Será el inicio de una semana intensa tanto en el agua como en tierra, y es que la competición estará acompañada de un completo programa social. La 40 Copa del Rey Mapfre está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de Mapfre y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.