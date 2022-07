Mohamed Katir logra un bronce histórico para España en un 1.500 metros en Oregón

El español Mohamed Katir logró la medalla de bronce en la final de 1.500 metros del Campeonato del Mundo de atletismo, que se están disputando en Eugene (Estados Unidos), por detrás del británico Jake Wightman y el principal favorito, el campeón olímpico Jakob Ingebrigtsen, oro y plata. En una carrera rápida, Mohamed Katir remontó en la recta final hasta el podio para acabar tercero, con 3:29.90, su mejor marca de la temporada, solo superado por el noruego Jakob Ingebrigtsen, con 3:29.47, y Jake Wightman, con 3:29.23.

Los otros dos españoles en la final, Mario García e Ignacio Fontes fueron cuarto y undécimo, respectivamente. España volvía a tener a tres españoles en la final del 1.500, algo que no ocurría desde hace 15 años en Osaka, Mohamed Katir, Mario García e Ignacio Fontes, debutantes en un Mundial al aire libre y en una prueba que aceleró desde la primera vuelta el keniano Cheruiyot, con Mario García en mitad del grupo y Fontes y Katir, a cola del mismo.

A falta de dos vueltas, el plusmarquista mundial Ingebrigtsen endureció aún más la final y se pasó el 800 en 1:51.94, mientras que Katir y García se metieron en el grupo que iba a pelear por las medallas mundialistas y Fontes se descolgó en los puestos traseros. En la última vuelta, Ingebrigtsen cedió ante el cambio a falta de 200 metros del británico Whitman, mientras que Katir se hizo hueco por dentro hasta lograr el bronce con la mejor marca de un español en la prueba reina del mediofondo, y García concluyó justo detrás, cuarto con 3:30.20, tercero en el ránking de siempre.

El granadino Fontes acabó undécimo con su mejor marca de la temporada, 3:34.71, en una final de vértigo. El título mundial fue para Jake Wightman, con 3:29.23, la mejor marca mundial del año y que emuló el oro que se colgó Steve Cram en la edición inaugural de Helsinki 1983 derrotando a un campeón olímpico y plusmarquista mundial como Jakob Ingebrigtsen (3:29.47). Los cinco primeros clasificados fueron europeos, algo que jamás había ocurrido en las ediciones anteriores.

Katir logró la segunda medalla de la delegación española en Eugene 2022, después del bronce conseguido por el vallista Asier Martínez en los 110 metros, donde tomó el relevo de Orlando Ortega, ausente en este Mundial por lesión, en Doha hace tres años, y la sexta de la historia de un español en la prueba reina del mediofondo. Las otras cinco medallas en 1.500 en un Mundial las obtuvieron José Luis González, plata en Roma en 1987; Fermín Cacho, dos, plata en Stuttgart en 1993 y Atenas 1997; y Reyes Estévez, dos, los bronces en Atenas 1997 y en Sevilla en 1999.

Esta era la quinta vez en la que España clasificaba a tres atletas para la final mundialista del 'milqui'. Las anteriores fueron en 1999, 2003, 2005 y 2007, aunque solo en la primera Reyes Estévez, tercero, pudo subirse al podio, por delante de Fermín Cacho, cuarto, y Andrés Díaz, quinto. Además, el resultado de Oregón es el segundo mejor de su historia tras el de Sevilla en 1999, donde Fermín Cacho fue tercero por delante de Reyes Estévez, cuarto, y Andrés Díaz, quinto. España es el país que más veces había clasificado a tres atletas en una final de 1.500 metros, con cinco (1999, 2003, 2005, 2007 y 2022), por delante de Kenia, con cuatro (1999, 2013, 2015 y 2017).

Por otro lado, la plusmarquista nacional Sara Gallego debutó en el Mundial con la clasificación para las semifinales en la primera serie, con un registro de 55.09, mejorando los lejanos 55.49 que logró Mirian Alonso en Atenas 1997. La catalana, que corría por la calle siete con la referencia por la calle ocho de la plusmarquista mundial y campeona olímpica, la estadounidense Sydney McLaughlin, entró en la recta final muy destacada para meterse directamente por puestos, tercera, tras McLaughlin (53.95) y la ucraniana Ryzhykova (54.93). Los 55.09 de este martes, su cuarta mejor marca de siempre, hace un año hubiera sido récord de España para una vallista que esta temporada ha batido por dos veces la plusmarca nacional absoluta y sub-23 (54.87 y 54.34) de las tres que lleva acumuladas en su corta carrera deportiva con apenas 21 años. «Estaba algo nerviosa e insegura, pero me he sentido bien en carrera aún sin tener las mejores sensaciones sobre la valla. En semifinales lo daré todo, disfrutar y no ponerme más presión de la que hay en mi primer mundial», comentó Gallego, quien disputará el pase a la final este miércoles (3:15 del jueves, horario peninsular español).