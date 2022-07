El ciclista mallorquín Enric Mas (Movistar Team), que salvó la jornada previa al tercer y último día de descanso en el Tour de Francia, valoró positivamente el no haberse visto en ninguno de los percances que rodeó a la carrera en la etapa con final en Carcasona. «¡Todo suma en un Tour! Hasta el día de descanso de mañana suma… (ríe). Son etapas siempre complicadas las del Macizo Central y esta zona de Occitania», comentaba en meta el corredor de Artà.

Comentó que la jornada fue dura por las altas temperaturas. «Siempre arriba y abajo, con calor, los neumáticos que se pegan muchísimo al asfalto… ¡Esto es el Tour! Venimos aquí a esto, y disfrutando cada día. Las etapas que acaban aquí en Carcassonne no sé qué tienen -llevo pocos años haciendo el Tour-, pero siempre hay algún percance. Ha habido una caída medio-grande, la de Kruijswijk; después, la de Jonas… entre eso, el ritmo, el calor y todo, se ha hecho un día muy exigente. En mi caso no tengo problemas con el calor; desde pequeño he estado horas y horas jugando al sol en verano y son circunstancias a las que estoy adaptado. Vamos a por el día de descanso y después vendrán Pirineos, que son tres etapas muy, muy importantes», admitió Mas.