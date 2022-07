Catalina Corró dice adiós a la natación

«Hasta siempre», así comienza la carta de despedida de Catalina Corró, que, a sus 27 años, ha anunciado su retirada. La nadadora inquera, que en marzo de 2021 celebró su victoria sobre el cáncer tras tres operaciones por un tumor cerebral, ha revelado en las cuentas sociales que a principios de año detectó la «falta de motivación en cada uno de los entrenamientos y competiciones» y que da el paso «como un salto a la vida que me espera fuera de la competición».

Con un palmarés plagado de títulos nacionales y múltiples participaciones en las grandes citas del panorama internacional, Catalina Corró pone «punto y final a esta etapa tan maravillosa de mi vida». En una misiva en la que expresa su agradecimiento a todos los que la han apoyado, y en especial a su familia y amigos, señala a la falta de motivación y la necesidad de pasar tiempo con los suyos para fundamentar su decisión. «Por todo lo que he vivido, tirar la toalla no está en mi manera de vivir la vida, por esto retirarme no lo veo como una derrota si no como un salto a la vida que me espera fuera de la natación. Tiempo para mi familia y amigos, tiempo para la medicina y para sanar mi salud mental», ha escrito tanto en Twitter como en Instagram la deportista del Club Natació Sabadell.

Catalina Corró, cuya trayectoria deportiva y capacidad de superación propiciaron que Inca rebautizara con su nombre su piscina municipal, ha señalado que en la natación «es muy importante disfrutar de cada cosa que haces e intentar estar siempre muy bien acompañado». «Yo he tenido la suerte de conocer a muchas personas y el privilegio de poder llevarme unas pocas como compañer@s de vida», ha asegurado en el comunicado en el que expresa su deseo. «Espero haberos hecho sentir orgullosos de mi porque es lo que he intentado en cada momento de todos estos años. Espero haberos hecho disfrutar y saltar de emoción en cada objetivo cumplido y haberos podido enseñar algo de cada derrota», expone la nadadora mallorquina en una despedida que ya ha generado multitud de muestras de cariño.