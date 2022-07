Darle valor al camino y no sólo al resultado, el juego limpio, el compromiso con el trabajo o la importancia de gestionar las emociones fueron algunas de las principales enseñanzas que el exselecccionador Vicente del Bosque, el doble medallista olímpico Marcus Walz y la multicampeona Teresa Perales subrayaron este jueves en la mesa redonda ‘Deporte y valores’ que tuvo lugar en el Palau de Congressos de Palma. La cita enmarcada en la Mallorca International Football Cup se saldó con un éxito de convocatoria al reunir a cerca de un millar de asistentes, que disfrutaron con las experiencias y la cercanía de tres ponentes de prestigio que invitaron a los presentes a ser felices a través del deporte y a trasladar a la vida cotidiana todo lo aprendido en los entrenamientos y la competición.

La periodista Maitane Moreno ejerció de moderadora en un acto que abrió la presidenta del Govern, Francina Armengol, que se declaró «fan absoluta de Vicente de Bosque». La responsable del Ejecutivo resaltó que los tres «son conocidos por sus éxitos deportivos, pero también porque son magníficas personas que nos transmiten al corazón y a la cabeza la importancia precisamente de ser buena persona y ser honestos dentro y fuera de la competición». Además, destacó la capacidad del deporte de «movilizar a la gente y de dar oportunidades» y promover valores como «el trabajo en equipo, el cuidar unos de los otros, los hábitos saludables y el saber compartir son valores que nos permiten tener una sociedad más digna, más justa y con más esperanza».

Trayectoria

Marcus Walz hizo hincapié en que el deporte le ha permitido «potenciar valores que ya tenemos como seres humanos como establecer objetivos ambiciosos, luchar por ellos, saber ganar y perder, sacrificarse, mostrar respeto y superarse» y relató su experiencia previa a los Juegos de Río que supuso «un antes y un después» en su carrera. Relató cómo, después de un 2015 en el que no logró la clasificación olímpica, se decidió a buscar «la preparación perfecta». Compitió sin las expectativas de colgarse la medalla y sólo se dio cuenta de su éxito cuando cruzó la meta. «No sabía que había ganado y en los primeros momentos me costó asimilarlo, pensé en cómo celebrarlo y de inmediato me puse a pensar en todos los detalles del camino. Fue una lección de vida que me demostró que valía la pena todo lo que había hecho o dejado de hacer», sentenció.

Vicente del Bosque hizo énfasis en la necesidad de «acercar el deporte a la formación y a la educación» y en el hecho de que lo más importante en los deportistas en las categoría inferiores «es que tengan pasión por el deporte, que les va a hacer mejores chavales y más felices». El que fuera seleccionador nacional en la conquista del Mundial 2010 y de la Eurocopa 2012 rememoró sus 36 años de trabajo en diferentes estamentos del Real Madrid para valorar la importancia del «sentimiento de pertenencia y fidelidad a una empresa». «Tuve referentes extraordinarios y gente de un liderazgo moral extraordinario», manifestó en alusión a Santiago Bernabéu.

Los ponentes posaron con los representantes institucionales y organizadores de la cita en el Palau de Congressos.

Otro de los aspectos que remarcó el salmantino, que ensalzó la figura de Rafael Nadal como ejemplo de valores, aseguró que en el fútbol «tiene mucho ganado el que controla las emociones» y explicó que se había estado preparando para contener su alegría como en el momento en el que Andrés Iniesta convirtió a la selección española en campeona del mundo. «Según se desarrollan relaciones dentro de un grupo más cerca se está del éxito», señaló al mismo tiempo que abogó por la importancia del juego limpio y la honestidad mostrándose crítico con los jugadores que escenifican su malestar al ser sustituidos o sobreactúan cuando reciben un golpe. Teresa Perales, por su parte, también incidió en la importancia de saber valorar el camino hasta llegar al resultado y no poner el foco únicamente en un puesto de la clasificación. «El resultado no tiene porque ser en forma de copa o trofeo. El que mejor sabe es el que te hizo sentir bien, el que da sentido al trabajo durante el camino porque el resultado no siempre depende de ti», señaló.

Clave

«Dejar de ganar no es perder, perder es rendirse o dejar de intentarlo», sentenció Perales, que explicó como con apenas cinco años un monitor le había dicho a sus padres que la natación no era lo suyo. Después de 27 medallas en los Juegos Paralímpicos, ahondó en la importancia de los formadores. «Me descartaron de niña porque me exigieron más de lo que podía dar y necesitaba que alguien me dijera que podía hacerlo. Me apunté a un club con 19 y tuve tres años a un entrenador que me cambió la vida. Me miraban raro, era un proyecto de vida frustrado por ir en sillas de ruedas y enfrentarse a eso es duro, pero me dijo que era un diamante en bruto y fue una frase superpoderosa, aunque luego descubrí que se lo decía a todo el mundo», bromeó Perales, que concluyó su aportación con palabras cariñosas para Xavi Torres.

El evento, bajo la coordinación de Pau Albertí como director y responsable técnico de la Vicente del Bosque Football Academy, además de contar con Xavi Torres dio cita a la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, y el alcalde de Palma, José Hila. Además, asistieron a la cita el director de Promoció Turística del Ajuntament de Calvià, Xavier Pascuet, y el director general de la Fundació Mallorca Turisme, Miquel Pastor, mientras que entre el auditorio estuvo el exjugador Vicente Engonga.