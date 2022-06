World Rugby cierra definitivamente las puertas del Mundial a España

El Comité de Apelación de World Rugby ha comunicado a la Federación Española de Rugby (FER) su resolución sobre el caso relativo a la elegibilidad del jugador Gavin van den Berg y mantiene «la sanción económica y la deducción de 10 puntos», por lo que la selección española no jugará el Mundial. En su comunicado, World Rugby afirma que las «nuevas evidencias presentadas por la FER» no fueron tenidas en cuenta por el Comité de Apelación, toda vez que «contenía acusaciones contra el jugador y otras personas relacionadas con la alteración de una fotocopia de un documento nacional de identidad que estaba sujeto a investigaciones en curso por parte de los organismos competentes correspondientes de la Justicia española». La resolución «es definitiva, obligatoria y sin derecho a apelación».

El pasado 5 de mayo un Comité judicial independiente ratificó la sanción impuesta a la selección española de rugby, por alineación indebida de Gavin van den Berg, sudafricano de nacimiento, en dos encuentros del Campeonato de Europa clasificatorios para el torneo mundial. Nigel Hampton, como presidente, Pamela Woodman y Frank Hadden confirmaron una deducción de diez puntos al XV del León y una multa de 25.000 libras, así como otra que estaba suspendida de 50.000 por anteriores infracciones de elegibilidad durante la clasificación para el Mundial 2019. De esta manera, Rumanía, tercera clasificada de la fase previa tras Georgia y España, es la selección que pasa a engrosar el Grupo B, mientras que Portugal será el conjunto que dispute la repesca en noviembre.

El Comité independiente determinó en su resolución que Van den Berg no había sido «residente» en España durante el periodo necesario de 36 meses antes de jugar con la selección española el 18 de diciembre de 2021 y el 5 de febrero de 2022. «Los motivos del período de 127 días que estuvo fuera de España en el primer año de ese período de 36 meses no constituían 'circunstancias excepcionales' suficientes para permitirle una exención de estar en España durante al menos 10 meses en ese año, como exige el Reglamento 8. Por consiguiente, Gavin van den Berg no podía ser seleccionado ni jugar», indicó la decisión. Ahora, el Comité de apelación no ha tenido en cuenta las evidencias aportadas por la FER, con lo que nada cambia y España es sancionada económicamente y, sobre todo, no podrá jugar el Mundial de Francia.