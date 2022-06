La luchadora profesional Alexa Bliss es uno de los principales reclamos de la división femenina de WWE. Con millones de fans alrededor del mundo, últimamente la hemos visto en perfecta forma después de su boda y de los delirios de guion que la llevaron a interpretar a la partenaire de Bray Wyatt y The Fiend en sus últimas apariciones en el ring. Con ese papel enterrado y volviendo a su estética más habitual, Alexa Bliss sonríe de nuevo y sigue acumulando victorias de prestigio, aunque todo tiene su lado menos amable.

En las últimas horas han llamado la atención unas historias que la propia Alexa Bliss ha compartido en Instagram, donde la siguen casi seis millones de usuarios. En ella muestra aspectos de su vida profesional pero también comparte abundantes actualizaciones sobre su otra vida, aquella que vive Lexi Cabrera cuando no es lunes y toca entrar en liza en Monday Night Raw. En esta ocasión ha compartido algunas fotografías de sus heridas y golpes producto de los intensos entrenamientos y los días de combate sobre el cuadrilátero.

Recientemente recordamos la mítica lucha de Cody Rhodes en Hell in a Cell 2022 contra Seth Freakin Rollins con el pectoral destrozado por un accidente de gimnasio, algo que tras la cirugía correspondiente mantendrá a la American Nightmare hasta nueve meses de baja. Las féminas de WWE no son en este aspecto muy diferentes a los varones y siempre se emplean a fondo para el deleite de los espectadores, sin importarles mucho lo que pierden por el camino ni tampoco su integridad física. Visto lo visto deben tener incorporado a su abultado salario de superestrellas un buen seguro médico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lexi (Kaufman) Cabrera (@alexa_bliss_wwe_)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lexi (Kaufman) Cabrera (@alexa_bliss_wwe_)

En la primera imagen Alexa Bliss muestra a sus seguidores sus 'heridas de guerra' y escribe con sorna: «Diría que la lucha libre realmente ha frenado mis posibilidades de ser modelo de codo». En la segunda imagen muestra «cómo decirle a alguien que eres luchadora sin decirle que eres luchadora», señalando varios moratones y un corte en la cara que ponen negro sobre blanco en cuál es su modo de ganarse la vida. A todos esos daños colaterales de su trabajo le quita hierro Alexa Bliss, de quien su expresión dulce puede llevar a engaño puesto que muchas veces ha demostrado ser una mujer de armas tomar.

Con toda seguridad la luchadora necesitará someterse a un chequeo a fondo después de lo que se viene en el próximo pay per view previsto para el 2 de julio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada). Será un combate donde las escaleras cobrarán todo el protagonismo para poder ascender hasta lo más alto en el centro del ring. Allí pende un maletín muy especial, suspendido en el aire, por el que lucharán siete mujeres. La que consiga desengancharlo no solo se hará con él. También se llevará una oportunidad única de tocar oro.

Y es que la ganadora del combate con el maletín de Money in the Bank 2022 en su poder podrá canjearlo por un combate por el título mundial cuando ella desee, y de esta forma poder retar a la campeona en cualquier momento y en cualquier ocasión –concretamente en aquella más ventajosa para sus intereses–; una oportunidad sin parangón para volver a ponerse el cinturón que la acredita como campeona de la marca roja. En este Money in the Bank 2022 que nos aguarda ya hay tres nombres confirmados, y los tres son de altura: Alexa Bliss, Lacey Evans y Liv Morgan. Con esta última viene de demostrar gran sintonía y lo grandes que son dentro del cuadrilátero, a pesar de su 'formato reducido'. Ambas esperan rival con la esperanza de borrarlas una a una del mapa, escalar los peldaños que las acerquen al maletín soñado y capturar así una oportunidad única de ser nuevamente la jefa del vestuario.