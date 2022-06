Lamentándolo mucho, hoy no voy a tomar la salida en @dauphine.⁰⁰Después de intentar recuperar al máximo no me siento recuperado y junto con el equipo médico hemos decidido que es mejor recuperar.⁰⁰Lo siento por vosotros, @Movistar_Team. ⁰¡Vamos chicos, a repetir lo de ayer! pic.twitter.com/UUWxY2R6PK