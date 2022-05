El regatista novel Alonso Coronado es el vencedor absoluto de la XIII Setmana de la Vela de Cala Gamba-Trofeu Duran. El regatista del CMSAP-Can Pastilla obtuvo cuatro victorias en las seis regatas de la clase Optimist D, de iniciación a la vela de competición, celebradas el pasado fin de semana, una cifra que no ha podido ser superada por el resto de deportistas de las categorías ILCA, ILCA y 420 que han competido durante el fin de semana en aguas de la Bahía de Palma.

Imagen de las pruebas disputadas este fin de semana. Foto: Mallorcapress

La victoria en la clasificación por clubes, donde se ha tenido en cuenta los resultados de los tres mejores regatistas de cada categoría, ha sido para el club Marítimo San Antonio de la Playa, seguido del CN Cala Gamba y del CN s’Arenal. La del domingo ha sido una jornada sin demasiados cambios en la clasificación general y la mayoría de los líderes han refrendado su triunfo en esta XIII Setmana de la Vela-Trofeu Duran que en sus dos fines de semana de competición ha reunido en el Club Nàutic de Cala Gamba a más de 200 embarcaciones.

La meteorología no se lo ha puesto fácil al Comité de Regatas con continuos cambios de dirección e intensidad del viento, pero poco antes de las 13.00 horas se ha entablado un Xaloc de unos 12 nudos que ha permitido realizar dos pruebas a las clases ILCA 6 y 420 y una a la categoría ILCA 4 y a la vela latina.

Una de las embarcaciones de vela latina, en acción. Foto: Mallorcapress

La regatista Allegra Mattos se ha adjudicado la victoria en ILCA 4. La regatista del CMSAP-Can Pastilla se ha impuesto en un apretado final y ha superado por un punto de ventaja a su compañero de club, Xavi Caldentey, ganador de la regata del día. El podio lo ha completado Xavier García Ollé, del Real Club Náutico de Palma que ha remontado hasta la tercera plaza.

Un primer puesto y un tercero en las dos mangas de hoy le han servido a Iván Plasencia, CMSAP-Can Pastilla, para llevarse el título de la clase ILCA 6. Esta categoría ha completado cinco mangas, lo que ha permitido a los participantes descartarse su peor resultado, una circunstancia que ha sabido aprovechar el regatista del Club Nàutic de Vela Gamba Sebastían Orduña para ascender hasta la segunda posición y relegar a Joan Tomas-Verdera, del CMSAP-Can Pastilla al tercer lugar.

Sin cambios tampoco en la clasificación de 420. Marc Mesquida y Ramón Jaume han vuelto a mostrar su dominio y han sumado un triunfo parcial y un segundo puesto, los mismos resultados que ayer. Los regatistas del del Club Nàutic s’Arenal han finalizado con seis puntos en su casillero, cuatro menos que Ian Walker y Finn Dicke, que han sido segundos. Jane Sadler y Sofía Cavaco han completado un podio formado íntegramente por tripulaciones del club de Llucmajor.

Por lo que respecta a la vela latina, las embarcaciones han navegado un recorrido costero de 4,7 millas por la Bahía de Palma. El Savanna de Toni Jover he ganado la prueba de hoy y le ha dado la vuelta a la clasificación general, logrando el triunfo final en la división de LLaüts Clàssics y relegando al Annika de Miquel Rigo a la segunda posición. La regularidad ha sido la clave del triunfo del Tinita de Pere Reus con Toni Estades a la caña, pues a pesar de no haber ganado ninguna de las dos mangas ha superado al Ventolina de Jaume Durán y al Àncora de Andreu Buades (CN Cala Gamba) en la categoría de Regata. No ha dado opción a sus rivales el Paquita B (CN Cala Gamba) de Joan Gelabert y Martí Andreu, que se ha vuelto a imponer en la manga disputada este domingo y que, con dos primeros puestos en su casillero, ha sido el justo vencedor de la categoría de Vela LLatina Clàssic. Seis embarcaciones han participado en la travesía no competitiva de la Clase Oberta, donde han navegado algunos llaüts con un siglo de vida como El Único y el Ferreret.