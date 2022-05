'El Niño', Farah El Bousairi y 'Iron' Martin, estrellas de la Calvià Boxing Night

El pabellón Melani Costa de Calvià se dispone a vivir este sábado 14 de mayo una velada de muchos quilates. La Calvià Boxing Night, que alzará el telón a partir de las 18:00, presenta un cartel repleto de alicientes en el que sobresalen los tres combates profesiones que tendrán como protagonistas a José del Río 'El Niño', Farah El Bousairi y David 'Iron' Martin. Además, se celebrarán una interesante lista de peleas amateurs en una cita que estará amenizada por la actuación de Susso Ramírez.

Calvià Boxing Nigtht



Sábado 14 de mayo de 2022



Polideportivo Melani Costa (Calvià)



18 horas



Tres combates profesionales y un gran elenco de enfrentamientos amateurs.



El cantante y compositor Susso Ramírez

El combate de fondo de la velada organizada por la Federación Balear de Boxeo será el de José del Río 'El Niño', que quiere acumular un nuevo triunfo en su vuelta a los cuadriláteros para seguir aspirando a disputar el Campeonato de España de su categoría, un evento al que Balears aspiraría para ser sede oficial. La vuelta al 'ring' de Iron Martin y otro episodio en el crecimiento de Farah El Bousairi como exponente del boxeo femenino en las Islas completan la terna de peleas profesionales.

La Calvià Boxing Night empezará con una interesante selección de combates amateurs con nombres propios como el de Rubén Oriola 'La Bestia del Rafal' y la pelea entre las púgiles Cristina Navarro (Motorcity) y Alba Palacios (JM Fighters).

El programa de combates amateurs es el siguiente:



- 69 KGS: ISIDRO RIPOLL (TEAM FINITO) VS DAVID HIDALGO (AZOR GYM).



- 69 KGS: DANI FONT (TEAM TORNADO) VS JORDI PERRUCCI (MOTORCITY).



- 48 KGS: CRISTINA NAVARRO (MOTORCITY) VS ALBA PALACIOS (JM FIGHTERS).



- 60 KGS: FERNANDO DÍAZ (TEAM TORNADO) VS OUBAIDA BRIK (MOTORCITY).



- 90 KGS: RUBÉN ORIOLA (TEAM FINITO) VS (LUCHADOR MENORQUÍN).



- 65 KGS: JOAN SASTRE (INCA) VS ELÍAS MOREL (ND BOXING).



- 60 KGS: DANI VALLADOLID (PRINCIPES) VS VÍCTOR MARMOLEJO (PRO SPORT).



- 57 KGS: JUAN FERNANDO MENDIETA (SOUL BOXING) VS RUBÉN ZIAN (JM FIGHTERS).



- 90 KGS: DANI MILDNER (TEAM ASENOV) VS JAVIER PELZER (NUK SOO GYM).



- 75 KGS: CARLOS MESDOURI (INCA) VS RAUL ARENAS (SOUL BOXING).



- 64 KGS: MIREYA REINA (TEAM BONIN) VS CAROLINA LLOMPART (SOUL BOXING).



- 57 KGS: VICTORIA ALBONS (PRO SPORT) VS JESSICA BRUNET (BILBAO).