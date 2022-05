Los reyes de la PalmaVela

Gran despedida de la 18ª PalmaVela, cita que organiza el Real Club Náutico de Palma y que da el pistoletazo de salida a la temporada de grandes regatas en el Mediterráneo. Ayer se celebró la última de las cuatro jornadas de competición con buen viento. Los vencedores son: Galateia (IRC/IMA Maxi Yachts), Pez de Abril (ClubSwan 42), Urbania (ORC 0-1), Elena Nova (ORC 2), Lady (ORC 3), Immac Fram (ORC 4-5), Kyo V (ORC A2), Dorsia Coviran (J80), Powwow (Dragón) y January Sails (Espíritu de Tradición). La última prueba para los IRC/IMA Maxi fue una regata costera de 30 millas. El Wally Centro Galateia ha marcó el ritmo de la flota consiguiendo su sexta victoria parcial en seis pruebas disputadas. Pez de Abril no falló en ClubSwan 42. Fue de menos a más, segundo en la primera manga, vencedor en la segunda y ganador de la PalmaVela, mientras Nadir no pasó de unos parciales 4-3 que no le permitieron revalidar el título.

El vencedor de la regata costera disputada ayer, la embarcación del CN El Balís Urbania, logró recuperar el liderato que le arrebataba el Aifos 500 y se proclamaba vencedor en ORC 0-1.

La clase ORC 2-3 hizo una prueba Barlovento-Sotavento que ganó el M8 (RCN Valencia). Sin embargo no fue suficiente para batir al Elena Nova de Christian Plump (RCNP). En la clase ORC 3, el Lady de Nicolás González confirmó su liderato. En ORC 4-5 Immac Fram fue campeón. Dorsia Covirán de Natalia Vía-Dufresne y Kyo V confirmaron su victoria en J80 y ORC A2, respectivamente, mientras que Dragón y Espíritu de Tradición cierran la PalmaVela con dos nuevos vencedores: Powwow y January Sails.