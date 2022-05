🎥 [𝗗𝗮𝘆 𝟭] El fuerte viento y las olas han sido protagonistas en esta primera jornada de la #PalmaVela con las flotas de IRC/IMA Maxi Yachts y ClubSwan 42.



🇬🇧 🎥 [𝗗𝗮𝘆 𝟭] The IRC/IMA Maxi Yachts and ClubSwan 42 fleets made their debut today at the 18th PalmaVela. pic.twitter.com/XGTrlaVu8e