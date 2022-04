A un mes de la nueva edición de la Mallorca 312 Supersapiens (sábado, 30 de abril en Platja de Muro) la organización de la marcha anuncia que el exciclista profesional Ivan Basso será el participante homenajeado y llevará el dorsal 312. Basso: dos Giros, mejor joven del Tour y decenas de triunfos acumulados, es ahora Sport Manager del equipo Eolo Kometa y este año será el portador del dorsal que da nombre a la mítica cita ciclista que recorre Mallorca. Le acompañarán los ex clicistas profesionales y colegas Alberto Contador, Joseba Beloki, Miguel Indurain y Pedro Horrillo.

El italiano ha querido dedicar un vídeo a todos los participantes en la Mallorca 312 y a los amantes del ciclismo mundial que la Organización ha compartido en sus redes sociales. Basso se refiere a la Mallorca 312 como «una de las citas amateur más bonitas del mundo. No es solo una Gran Fondo, es una experiencia de vida, de pedalear y de convivencia. Quienes logran acabarla se llevan una satisfacción increíble que no olvidará nunca». Basso se muestra feliz pues regresará a Mallorca tres años después de su última participación «pero este año será especial porque me hacen un homenaje», refiriéndose al honor de llevar el dorsal 312.