Otra Copa para soñar

La XLVII Copa del Rey de voleibol arranca este viernes en el CID de Gran Canaria con la presencia del Conectabalear Manacor y el Feníe Energía Mallorca Voley Palma. Los dos equipos mallorquines llegan a la cita copera con la ilusión de hacer un gran torneo y conseguir dar la sorpresa de la Copa, que suele ser habitual en este tipo de competiciones. El primero en saltar a la pista será el ConectaBalear (13:30 horas) que contará con todos sus efectivos. Los de Molada saben que tendrán que ofrecer su mejor versión si quieren derrotar al campeón de Copa de hace dos años en Son Moix, el CV Teruel. El conjunto aragonés mantiene la duda de si podrá contar con el internacional y ex de Can Ventura Andrés Villena. Si el onubense no juega, las opciones de los de Manacor serían muy altas. También querrán sacarse la espina clavada tras el mal papel de la pasada campaña frente al Palma en el mismo escenario de hoy.

Por su parte, el Feníe Energia Palma se enfrentará al anfitrión, el CV Guaguas (18.00 horas), que defenderá el título conquistado en la última edición tras derrotar por 3-0 al conjunto mallorquín.

Los canarios han caído derrotados este año en partidos que, sobre el papel, eran asequibles caso de Manacor, Soria o Teruel, y no se fía del adversario. Una muestra del poderío del equipo canario está en su presupuesto. Sus dos jugadores cubanos (Hernández y Escobar) cobran casi lo mismo que las plantillas de Manacor y Palma juntas. El saque mallorquín será una de las claves del duelo para que los centrales del Guaguas queden anulados. Fue precisamente éste el aspecto que resultó determinante para el triunfo del bloque canario en la final de 2021. El ConectaBalear Manacor. Además, una porción notable de las opciones del Feníe, pasan por Pernambuco. Si está a su nivel, los de Abel Bernal tendrían mucho que decir en este primer encuentro. Los de Camarero, por su parte, querrán ganar si no quieren entrar en crisis. Comienzan a sonar tambores de guerra por el entorno canario y un fracaso en este torneo podría suponer un relevo en el banquillo. Su sustituto podría ser un ex de Palma hasta hace unos meses.... A pesar de la igualdad que suele presidir siempre este tipo de torneos, el Unicaja Costa de Almería, que cerrará este primer día de competición ante Rotogal Boiro (21.00 horas), está un punto por encima del resto y parte como el principal favorito. Todos los encuentros serán ofrecidos por la LigaSportsTV.