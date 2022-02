Mascaró y Bosch, los más completos

Los jóvenes Aina Mascaró y Albert Bosch se proclamaron campeones de Baleares de combinadas, en la edición invernal de la modalidad disputada en el CTEIB. El pentatlón femenino tuvo en Mascaró a una inamovible defensora del título de 2021, que revalidó con contundencia. La Sub20 del Siurell-Sa Sini se impuso en los cinco parciales de la especialidad, con marcas de 9.42 (60 metros vallas), 1,51 (altura), 10,80 (peso), 5,52 (longitud) y 2:39.74 (800), siendo especialmente valiosas la primera, la tercera y la cuarta. Sus 3.320 puntos finales supusieron mínima nacional para el estatal de su categoría.

En cuanto al heptatlón masculino, dejó dos jornadas emocionantes y un vibrante mano a mano entre dos Sub 23 coetáneos del 2002. El menorquín Albert Bosch (Cecome Sant Lluís) y el mallorquín Valentín Gartner (Sant Josep Obrer) se repartieron las victorias parciales tras la retirada de David Abrines (tras los 60 metros y el salto de longitud, por molestias) y con el permiso de Víctor Sarmiento (9,19 en peso y 3,40 en pértiga, mínima nacional M 50). Bosch se apuntó la altura y los 60 metros vallas, mientras que tras estar más de 400 puntos por debajo, Gartner remontó casi 200 en cada una de las dos últimas disciplinas, con un emocionante 1.000 final en 3:03.41, que Bosch resistió: sus 3:26.64 le valieron para mantener una ventaja de 33 puntos, con 3.273 que son récord menorquín. Gartner fue subcampeón con 3.240, y otro Sub 23, Enrique Ortega (Pegasus), bronce con 3.111.

Escolares

Las categorías escolares Sub16 y Sub18 disputaron sendas combinadas a modo de control, con el sobresaliente resultado de Neus Borràs. La Sub16 del Pegasus AC culminó un pentatlón espléndido, y sus 3.071 puntos finales supusieron mínima nacional. Por el camino, dejó unos 60 metros vallas en 9.42, también mínima estatal. Entre las Sub 18, la mejor fue Julia Singala (Diana AC), con 2.357 puntos; mientras que entre los chicos, los que más sumaron fueron el Sub 16 Pedro Soler (Siurell-Sa Sini, 2.607 puntos) y el Sub18 Tobias B. Shepherd (Pegasus AC, 3.048).

En otras pruebas de control destacaron Núria Muntaner y Lua Mar Alvado. La primera, Sub 18 del Speed Club, fue en los 60 metros, con 7.77 (+0.0), mejor marca balear de la categoría. La segunda, especialista en lanzamiento de martillo, estrenó su temporada con un mejor tiro de 45,04 metros, que mejoran tanto su propio récord balear Sub 20 (42,93) como mejor marca Sub 23 de la historia. Cristina Navarro (JA Elche) regresó y fue segunda: 44,08. Sobresalieron los 7.91 de Carlos Oses (60 vallas), los 21,97 de Miquel Àngel Esteller (Diana) en 200, y los 3:08.48 de la Sub 14 Júlia Arndt (1.000 metros).