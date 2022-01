Aquest vespre ens ha deixat als 68 anys Antonio Pérez Rodríguez, el 'Brother'.

Carismàtic atleta popular que no fallava a cap cursa i sempre hi prenia part amb la seva simpatia i competivitat. Duia dies ingressat per COVID. Descansi En Pau. #atletesfaib #obituarifaib pic.twitter.com/BbNk01W3ts