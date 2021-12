El exciclista alemán Jan Ullrich (Rostock, 48 años), ganador del Tour de Francia 1997 y de la Vuelta en 1999, se encuentra hospitalizado en México al sufrir una recaída en su estado de salud, relacionada con su adicción al alcohol y las drogas. Ullrich, muy relacionado con Mallorca en su etapa como corredor profesional y que tuvo residencia en la Isla, recientemente celebró su cumpleaños en Cuba y había experimentado una mejoría en su proceso, pero en el viaje de regreso a Alemania tuvo un serio problema, agravado por su reciente separación de su compañera cubana, Elizabeth Nápoles, según comenta el diario Bild.

Joseba Beloki y Jan Ullrich, durante la pasada Mallorca 312.

Ullrich, que se recuperó de una grave depresión y tuvo algunas apariciones públicas, en las que dijo sentirse dispuesto a volver a «una vida normal». La última y más sonada fue el pasado mes de octubre, con motivo de la marcha cicloturista Mallorca 312, en la que fue uno de los grandes protagonistas en su retorno a las carreteras, coincidiendo con viejos rivales como Joseba Beloki. Su buena imagen y la actitud positiva mostrada permitían intuir que sus problemas con el alcohol y las drogas eran parte del pasado. Pero parece que la vida sigue igual para el campeón olímpico y Sydney 2000 y ganador de Tour de Francia y Vuelta a España.

Lance Armstrong y Jan Ullrich, durante su estancia en Pollença.

«Hace unos años dejé las drogas y ya no bebo alcohol. Durante mucho tiempo no supe lo que era bueno para mí. El ciclismo siempre ha sido beneficioso, también ver a mis amigos y pasar el rato con mis hijos y mi familia. Pero me había olvidado de todo eso. Era mi problema», explicó el corredor alemán en un podcast compartido con Lance Armstrong, George Hincapie y Johan Bruyneel, que se grabó en Pollença, donde el polémico ex ciclista estadounidense realizó un stage en el que aprovechó para grabar un conocido programa sobre ciclismo que emite a través de las redes. Una vez que se recupere de la crisis de salud, Ullrich regresará a Suiza, país en el que reside.

Jan Ullrich, tras detenido en Mallorca en el año 2018.

El historial conflictivo de Ullrich tiene en Mallorca varias paradas que trascienden más allá de su última aparición en la Isla, pues fue detenido en la Isla en 2018 por entrar en casa de su vecino, el actor y director de cine alemán Til Schweiger, y atacarlo a él y a su esposa. La Policía Nacional detuvo al exciclista en una vivienda de Establiments. Según informó el diario alemán The Bild, Til Schweiger, de 54 años, y Jan Ullrich, de 44, son amigos y vecinos en Mallorca. El ganador de la Tour de Francia de 1997 saltó la valla que separa su casa de la de Schweiger, quien celebraba una fiesta tras finalizar su última película.