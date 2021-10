«Entrenar es algo esencial en mi día a día y esta gente de Ryanair me ha destrozado la silla y mi medio para competir en los próximos 4 o 5 meses porque es lo que tardan en hacerla a medida. Les voy a denunciar por lo que han hecho. Es inadmisible».

Rubén Nova no podía expresar con palabras lo que sintió cuando aterrizó en Sevilla para disputar un Nacional de Parabádminton y se encontró inservible la silla de ruedas que utiliza para entrenar y competir, que tiene un valor de unos 9.000 euros y que consiguió gracias a un crowdfunding.

«No sé qué han hecho porque la silla es un equipaje especial y es que está hecha una papilla. Un poco de humanidad no le vendría mal a esta gente, no he tenido suerte porque esto me ha pasado con la peor compañía que existe», comentó el deportista mallorquín, que denuncia a la compañía aérea por daños y perjuicios. Por el hotel, el coche de alquiler, los gastos del viaje y por supuesto por la silla, que conseguí gracias al apoyo y la solidaridad de toda la gente».

«Gracias @ryanair por tratar así de bien algo tan especial. A parte de quedarme sin competir este fin de semana, estaré 4/5 meses sin poder entrenar. Entrenar es mi modo de vida», señaló en Twitter.