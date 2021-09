Alex Graneri, piragüista mallorquín Real Club Náutico de Palma, se ha proclamado este sábado campeón del mundo junior de K1 1000. El palista ha protagonizado una regata que ha dominado desde la primera palada. El balear ha completado la prueba en 3:35.72 frente a los 3:38:03 del segundo clasificado, el húngaro Levente Kurucz, y los 3:38:27 del alemán Jan Graf.

Esta medalla de oro es la demostración de que Graneri ha sido el más resistente y veloz de los nueve finalistas reunidos en las pistas de Montemor-o-Velho, en Portugal. Ha salido a ganar y ha dominado la prueba desde los primeros metros. En en el último cuarto de kilómetro, a pesar del desgaste, ha seguido manteniendo un ritmo inasumible para sus rivales.

«Me he notado muy bien. Desde la primera palada he visto iba delante y me he mantenido fuerte durante toda prueba. Mi fuerte es el sprint final. Había trabajado mucho este verano para conseguir esta medalla», ha asegurado el nuevo campeón del mundo de K1 1000, que este domingo tomará parte en la competición de K1 500, donde también cuenta con posibilidades de obtener medalla.