La Serie Final de la 39ª Copa del Rey Mapfre arrancó a lo grande y la bahía de Palma volvió a cumplir con un viento embat que sopló en el entorno de los 10 nudos. Al comienzo de la jornada, los contadores de todos los equipos mostraban un número de puntos equivalente a la posición obtenida en la Serie Previa, celebrada entre el lunes y el miércoles. Nueve equipos salían al agua liderando la provisional después de haber brillado en la primera mitad del campeonato, pero solo cuatro conseguían defender su posición. Una vez más pudo cumplirse el menú de dos mangas para todas las clases menos la femenina y los J70, que celebraron tres.

Los líderes al término de la primera jornada de la Serie Final son: Alegre en clase IRC I, Earlybird en ClubSwan 50, Natalia en ClubSwan 42, G Spot en ClubSwan 36, Hydra en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, El Carmen Elite Sails en BMW ORC 3, Grupo Cosentino – Les Roches en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Let it Be en Herbalife Nutrition J70.

La Fase Final constará de tres jornadas de regatas hasta el próximo sábado. La primera fue aprovechada por cuatro equipos para materializar el sorpasso en su clase. Earlybird lo hizo ganando todas las pruebas del día en ClubSwan 50, Hydra las de BMW ORC 1 y Grupo Cosentino las de la clase femenina. La emoción es máxima en la batalla por la 39ª Copa del Rey Mapfre.

Defensa

En IRC 1, el Alegre de Andrés Soriano conseguía defender su liderato con otra buena jornada (y ya van cuatro). El TP52 británico ganó la primera manga y quedó segundo en la siguiente por detrás del Freccia Rossa de Vadim Yakimenko (2+1 ayer), para aventajar al barco ruso en la provisional por dos puntos. Paprec Recyclage no logró replicar su buen rendimiento de las jornadas previas y es ahora tercero (3+4).

En clase ClubSwan 50, el dominador indiscutible de la Fase Previa, el Hatari de Marcus Brennecke, cae a la tercera posición tras sumar un sexto y un tercero. Gran demostración del campeón 2018 y 2017, el Earlybird de Hendrik Brandis, que cuenta con la táctica de la leyenda olímpica Jochen Schumann. El barco alemán firmó una tarjeta perfecta, con dos victorias de dos posibles, que le sirve para ascender de la séptima a la primera posición provisional, empatado a puntos con el Niramo de Sonke Meier-Sawatzki.

La clase ClubSwan 42 es la única que muestra un empate en cabeza. El Natalia de George Braiuloiu firmó un tercero y un cuarto para conservar el liderato que ocupa desde la segunda jornada de competición, aunque ahora con los mismos puntos que el Nadir de Pedro Vaquer (4+2). Los ganadores del día fueron el Selene – Alifax (cuarto provisional) y el Dralion (sexto).

En la nueva clase ClubSwan 36, el G Spot sigue dominando con mano de hierro.