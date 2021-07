La hora de Enric Mas

Seis etapas restan para coronar al nuevo rey del Tour de Francia y saber si el mallorquín Enric Mas (Movistar Team) podrá cumplir su objetivo de pisar el podio de los Campos Elíseos. Apostado en la octava plaza, a menos de dos minutos del danés Vingegaard, aguarda el artanenc el tramo caliente de los Pirineos para asestar un golpe a la general y multiplicar sus opciones de acabar entre los tres elegidos el domingo en París.

Eso sí, antes restan tres días por los Pirineos, especialmente el díptico del miércoles y el jueves, «etapas bestiales, subiendo puertos largos y duros...», advierte Enric, quien reafirma que sus sensaciones en el arranque de la tercera semana de la Grande Boucle «son las mismas que en otras carreras de este calibre. Creo que estoy en condiciones de intentarlo. En Andorra lo iba a hacer, pero en ese momento lo hizo Vingegaard», confiesa Mas, de 26 años y jefe de filas del Movistar Team, octavo, a 7:11 del esloveno Tadej Pogacar y dispuesto a dar un paso al frente en las etapas que se avecinan.

«Si quiero estar en el podio, he de recuperar tiempo, sí o sí. Y en el equipo tenemos que organizar algo, si no no se conseguirá», aseguraba el mallorquín, quien del vigente campeón y portador del maillor amarillo, Pogacar, destaca que «parece que ahora defiende ese tiempo que sacó en dos días que fue a tope. Nadie, salvo Vingegaard, y le cogió bajando el Mont Ventoux, se le ha escapado. En los Pirineos, parece que seguirá defendiendo ese margen», proseguía el balear, que no cree que el esloveno «vaya a reventar. Está en buena disposición para ganar el Tour», dijo.

Rivales

No quiere hablar Enric Mas del estado de sus rivales, pues será la carretera y el Tour el que pondrá a cada uno en su sitio en la general final. «No te podría decir a quién veo mejor o peor... eso se verá en París y ahora en las etapas de montaña», afirmaba el de Artà, que contempla que algunos de sus oponentes por el podio «sufran más de lo normal... Esperemos que sean un par y pueda estar en el podio», añadió.

Descartó Enric ir a Tokio para centrarse en La Vuelta y valora su experiencia en carreras de tres semanas para afrontar los días claves, con muchos kilómetros y cansancio acumulados en las piernas del pelotón. «Hay momentos de carrera en los que tienes buenas sensaciones y hay que saber manejarlos. Para eso, tengo experiencia que antes no tenía y que me puede ayudar estos días», concluyó un Enric Mas que no renuncia a nada.

Valverde, al frente de los cinco de Tokio

Alejandro Valverde, como indiscutible jefe de filas, los hermanos Ion y Gorka Izagirre, Omar Fraile y Jesús Herrada es el quinteto elegido por el seleccionador Pascual Momparler para representar a España en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio. Valverde será el eje del equipo y la baza para el oro olímpico.