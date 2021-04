El boxeo regresa en Mallorca con una vibrante velada

El boxeo mallorquín ingresó en la nueva normalidad tras una larga ausencia de la afición con motivo de la velada que se disputó el pasado sábado en el polideportivo Galatzó de Santa Ponça (Calvià). Una cita promovida por la Federación Balear de Boxeo y que contó, además de con los pertinentes protocolos sanitarios para los asistentes al recinto, con la posibilidad de ser seguida a través del canal de YouTube de la territorial, llegando a conectar a más de 14.000 espectadores por Internet.

Panorámica del pabellón Galatzó de Santa Ponça. Foto: Emilio Queirolo

Once combates amateurs y tres profesionales compusieron la agenda de la velada, con victorias de Harley McDonalds (Shambala), Javier Bravo (The Jungle), David Calijima (Islama), Rubén Zian (J. Murillo), Soufian Maki (ND Boxing), Xavier Sebastià (Príncipes boxing), Daniel Pons (Motorcity), Jonathan Jiménez (Angelay Gym), Pau Oliver (Motorcity), Charlie Daines (Team Bonnim) y Billal Rachid (ND Boxing).

El envite femenino dejó la derrota de Henrieta Hanak (Shambala), a los puntos y frente a Isabel Ferré (Príncipes), como antesala de un enfrentamiento que deparó un gran espectáculo por su emoción, aunque tras tres asaltos y debido al equilibrio existente, decidieron declarar nulo el duelo entre Marc Lucel (Team Bonnim) y Alexis Marrero (Motorcity), quienes se retaron a un nuevo enfrentamiento en el futuro.

Secuencia de uno de los combates disputados el pasado sábado. Foto: Emilio Queirolo

Por lo que respecta a los combates profesionales de la velada, Fernando 'La Roca' Heredia logró el triunfo a los puntos ante el nicaragüense Eligio Palacios (73 kilos), tras un envite pactado a cuatro asaltos.

Por su parte, el portugués Jorge Guedes superó a los puntos al nicaragüense Nelson Altamirano, tras seis asaltos y en los 69 kilos. Como colofón, Jon 'Tornado' Martínez y Rafael Castillo (61 kilos) protagonizaron un combate a cuatro asaltos en el que el primero fue más práctico para imponerse también a los puntos.