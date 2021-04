Las promesas de la lucha balear copan los podios

La lucha balear sumó nuevos resultados de entidad a nivel estatal en el Torneo Internacional de Jóvenes Promesas disputado este fin de semana en el Pilar de la Horadada (Alicante), con resultados de mención para los deportistas representantes de la Federación Balear.

Por un lado, Francesc González, dentro de la categoría cadete, logró la medalla de plata en 51 kilos. De la misma manera, Marc Arias fue medalla de plata en cadetes dentro de los 61 kilos.

Cabe destacar la medalla de oro lograda en la modalidad júnior por parte de Frexly Darisma Ramírez junior oro, a la vez que en Sub 23 fue plata en los 59 kilos. Otro que logró subir a lo más alto del podio fue Carlos Gual, que en Sub 23 y dentro de los 65 kilos se hizo con un meritorio oro.

Otros resultados destacables furon el bronce Sub 23 de Noelia Collado en los 55 kilos, además de la cuarta plaza obtenida por Regina Julián, en Sub 23 y en los 72 kilos, de la misma manera que el bronce Sub 23 en 87 kilos de Luis Eduardo Valencia.