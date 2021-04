Los Mallorca Lions, quintos en la Liga4Boxing Alannia Resorts de boxeo

La Liga4Boxing Alannia Resorts de boxeo decidió los puestos del quinto al octavo, con los Mallorca Lions inmersos en la pelea por la mejor plaza posible tras quedarse fuera de las semifinales. Un objetivo que consiguieron, capitaneados por el olímpico Youba Sissokho, haciendo bueno el triunfo del viernes ante el equipo de la Federación Española de Boxeo y superando en el envite final al Taknara canario.

Abrían las hostilidades los equipos que perdieron en la jornada del viernes enfrentándose entre sí la Federación Murciana de Boxeo frente al combinado de púgiles independientes de la FEB. Duelos muy igualados con varias decisiones divididas de los jueces que, no obstante otorgaron la victoria final por 4-2 al equipo de la FEB. Por tanto este grupo de boxeadores se alzan con el séptimo puesto mientras que los de la federación murciana cierran con el octavo puesto la competición.

A continuación saltaban al ring los Mallorca Lions, para medirse a los canarios del Taknara con el quinto puesto de la Liga4Boxing Alannia Resorts como objetivo. Fue un precioso duelo el que ofrecieron los dos combinados insulares. Cada equipo luchaba cada punto en todos los enfrentamientos.

Finalmente, se impusieron los Mallorca Lions por un marcador global de 4-2 frente a un valiente y gran combinado canario de Taknara, alzándose los baleares con la quinta plaza final en la presente temporada. De esta manera, cerraron estos cuatro equipos su participación en la liga en esta edición dejando un gran sabor de boca y esperando que repitan en una próxima edición, un objetivo que los Mallorca Lions ya tienen en mente tras un buen debut.

Ahora, habrá que esperar al último fin de semana del mes para dilucidar el campeón por equipos de la competición una vez establecidos los encuentros del 30 de abril y 1 de mayo entre KO Boxing VS Real Murcia y Emporio Valenciano VS The Boxer Club.