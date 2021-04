Denuncian que las mujeres técnicas en el deporte balear son menos del 20 %

Un estudio sobre la situación de la mujer en el deporte balear ha revelado que, en los clubes y federaciones de las islas, la presencia femenina está entre el 10 y el 24 % de los cargos directivos, y queda siempre por debajo del 20 % en funciones técnico-deportivas, como entrenadoras, preparadoras y directoras deportivas, con nula presencia en algunos puestos.

En los clubes, los cargos directivos ocupados por mujeres oscilan entre un 15 y un 23 % en función del cargo; y en las federaciones está entre el 7 y el 23 %. En cuanto a las técnicas, oscilan entre un 14 y un 19 % en los clubes; y entre la nula representación en algunos puestos y el 13 % de otros en las federaciones.

Este estudio, pionero en Baleares, se basa en la información aportada de forma anónima por 90 clubes deportivos (de los 118 consultados) y 43 federaciones, ha detallado la delegada de la Asociación para Mujeres en lo Deporte Profesional (AMDP), Marta Lliteras en la presentación, donde ha advertido de que el estudio «es un llamamiento a la acción y a empezar a hacer» para políticos, clubes, federaciones y la sociedad.

Elaborado por la AMDP y financiado por el Instituto Balear de la Mujer, el estudio «La situación de la mujer en el ámbito del deporte balear» recoge que hay un 84,8 % de presidentes y un 15,6 % de presidentas en los clubes deportivos de las islas; en el caso de la vicepresidencia la proporción es 79,5 % vs 20,5 % de mujeres; y que en las juntas directivas hay un 76,4 % de hombres y 23,6 % de mujeres.

Entre el personal sanitario de los clubes, el 80,8 % son hombres y el 19,2 % mujeres; los fisioterapeutas son el ámbito donde la diferencia es inferior, con un 63,9 % hombres y un 36,1 % mujeres; y entre los psicólogos el 72,2 % son mujeres y el 27,8 % hombres.

La presencia femenina en cargos técnico-deportivos de peso «siempre es menos de un 20 %», ha criticado Lliteras: En el caso de los entrenadores, un 85,4 % son varones y el 14,6 % féminas; entre los preparadores la proporción es 82,6 % vs 17,4 %; un 81,8 % de los directores deportivos son hombres y un 19,2 % mujeres; y entre los delegados son un 83 % frente al 17 % de mujeres.

Para evitar posibles distorsiones, el estudio también ofrece los datos de los clubes suprimiendo los 15 de fútbol, de manera el porcentaje de mujeres en funciones técnico-deportivas como entrenadoras, preparadoras físicas, directoras deportivas y delegadas, oscila entre el 24 % y casi el 34 %.

Los datos de las entrenadoras, que en el conjunto es la cifra más baja con un 14,6 %, al no tener en cuenta a los clubes de fútbol, aumentan hasta representar el 25 %.

Los datos también indican que todos los clubes con mujeres en la presidencia y el equipo directivo ofrecen una visión más interesante y atraen a más deportistas mujeres: en los 76 clubes presididos por un hombre las licencias femeninas no llegan al 20 % y en los 14 presididos por una mujer el porcentaje de licencias femeninas es del 38,2 %.

De los 20 clubes que no tienen ninguna mujer en cargos de gobernanza, solo el 6 % del personal son mujeres. De los 90 clubes encuestados, 16 no cuentan con ninguna mujer en su organización a excepción de las deportistas, que representan un 2 % de todas sus licencias.

Entre las 43 federaciones, según Lliteras, la situación es aún más dramática, porque en la presidencia hay un 93 % de hombres y un 7 % de mujeres. Ha subrayado que, en todo Baleares solo hay tres presidentas de federación, en las de voley, badminton y gimnasia, con datos de 2019, antes de la pandemia para evitar posibles distorsiones.

En las vicepresidencias de las federaciones hay un 91 % de hombres y un 9 % de mujeres; en la junta directiva la proporción es 78,5 % vs 21,5 %; entre los vocales del 73,6 % vs 26,4 %; y en la gerencia de las federaciones del 79,2 vs 20,8 %.

En el caso del arbitraje, un 72,7 % son hombres y el 27,3 % mujeres.

En los equipos técnicos, el 86,4 % son hombres y solo un 13,6 % mujeres y Lliteras ha resaltado que no hay ni una sola directora de federación, dado que el 100 % son hombres.

Lliteras ha destacado que la cifra más alta de la presencia femenina detectada en el estudio es el porcentaje de deportistas en los centros de tecnificación, que alcanza el 41 % del alumnado.

Ha subrayado que el estudio es «un punto de partida y un llamamiento a la acción y a hombres valientes a trabajar con mujeres capacitadas».

En la presentación del estudio han destacado que el Consejo superior de Deportes obliga a las federaciones a incorporar a la mujer al deporte en un mínimo de un 40 %.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha comprometido el apoyo del departamento autonómico y del Ib-Dona en pro de la igualdad, ha destacado que la nueva ley del deporte balear que está en elaboración aboga por mejorar la situación y ha destacado que lo realmente necesario será «el trabajo de todos por impulsar la igualdad real» para que no quede solo en una cuestión legal.

«Es fundamental conocer la realidad para tomar decisiones. Tenemos que identificar cuáles son los techos de cristal, si nuestro objetivo es romperlos, en cualquier ámbito y también en el mundo del deporte», ha dicho Garrido sobre la importancia del estudio.