'Yeahnah' no perdona y se adjudica la regata Puerto Portals Dragon Championship

El Yeahnah no ha dado opción en la jornada final de la regata Puerto Portals Dragon Championship y se ha adjudicado la victoria con una renta de seis puntos sobre el segundo clasificado. La embarcación patroneada por Tover Mirsky, que navega bajó pabellón portugués, ha cerrado su actuación con un primer y un cuarto puesto que, sumados al primero y el segundo de ayer, la sitúan como la más regular de la prueba organizada por el Club de Regatas de Puerto Portals. El subcampeonato ha sido para el Mister Nova, de Jorge Forteza, vencedor de las Winter Series de 2021, que ha completado un parcial de 6+3+3+2 y ha logrado imponerse al danés Out of Bounce (2+5+8+1), de Jen Christiensen, que ha pagado caro su pinchazo en la segunda manga del último día.

El viento se ha hecho esperar este domingo en la Bahía de Palma, pero cuando por fin ha aparecido, ha dado pie a una magnífica jornada de regatas. La salida estaba prevista a las 11.00, pero se ha tenido que retrasar hasta las 14.05, en el que el cielo, que había permanecido nublado desde primera hora, se ha despejado definitivamente y el viento se ha entablado en un eje de 175 grados, con una intensidad constante de 10 nudos. Con estas condiciones se ha disputado la primera manga, en la que el Yeahnah, primero en la línea de llegada, ha dejado claro que su objetivo era alzarse con la victoria de la Puerto Portals Dragon Championship. El Capa, de Carlos Carbajal, ha presentado sus credenciales al podio, entrando en segunda posición, seguido del Mister Nova.

El Comité de Regatas ha conseguido montar una nueva línea de salida para dar el bocinazo a una nueva prueba a las 15.00 horas. El viento se mantenía de componente sur y seguía soplando con persistencia. Al igual que en la primera regata, la baliza de barlovento se ha colocado a una distancia de 0,7 millas. A las 15.36 se ha dado por concluida la segunda manga de la jornada, en la que se ha impuesto el Out of Bounce (tras hacer un octavo en la primera), el Mister Nova ha sido segundo y el Puck IV, de Dohse, tercero. El Capa, que llegaba a esta ronda como tercero de la general, ha entrado sexto y ha bajado dos puestos en la clasificación.

La regata Puerto Portals Dragon Championship se ha disputado en las fechas inicialmente previstas para el Campeonato de Europa de Dragon, que fue cancelado debido a las restricciones del Covid-19. La organización ha querido reconocer con este evento el compromiso y la lealtad de los armadores que están radicados en Mallorca o tenían posibilidad de desplazarse cumpliendo los protocolos sanitarios.

Puerto Portals se posicionó hace dos años como la principal base europea de la clase Dragon. El último año, a pesar de las dificultades ocasionadas por el cierre de fronteras, ha mantenido conseguido mantener calendario muy atractivo, con la disputa de las IV Puerto Portals Dragon Winter Series, la IV Copa del Mediterráneo y, como punto final, la Puerto Portals Dragon Championship de este fin de semana.