El último rey del karting

El karting es la gran factoría de campeones del automovilismo. Y Baleares no es la excepción. En las últimas temporadas, muchos pilotos isleños han saboreado las mieles del éxito sobre cuatro ruedas a nivel nacional, y el último en añadir su nombre al palmarés ha sido Edu Robinson Lliteras (Palma, 2009), que en 2020 logró la corona estatal dentro de la categoría Mini exhibiendo la regularidad que precisa un éxito de este calado, pisando el podio en las mangas celebradas en Chiva, Campillos y Zuera. Lo hizo con Fusion Motorsport y en la presente campaña, con 12 años recién cumplidos, compite con DPK (Diego Pablo Karting) y con el chasis de Fernando Alonso.

Su afición por el karting y el motor la heredó de su padre, David, quien también fue piloto de karting. Con 5 años y de su mano se puso al volante y no lo ha soltado desde entonces. En la Mallorca Karting School sentó unas buenas bases que le han permitido poder presumir de ser campeón de España. Nada menos. Antes, fue campeón de Balears prealevín y alevín (2015 y 2016) y ha tomado parte en los nacionales alevín, cadete y Mini, además de en eventos como las Super One Series, WKS, IAME Winter Series, X3 EuroSeries o las Rotax Series y las World Finals de Le Mans (2019).

Ilusiones

«Me gusta la velocidad, pero especialmente competir», explica Edu, que en 2021 tiene en su agenda citas como las WKS, Champions of the Future, el Campeonato de España Júnior o las FIK-FIA Europeas. «El premio sería ir al Mundial», añade, destaca el vigente campeón de España de karting, quien de mayor aspira a ser «ingeniero, como mi padre».

La preparación física en el gimnasio, la disciplina en cuanto a la nutrición y en los estudios especialmente dada la complejidad del calendario y los desplazamientos, son premisas claves para Edu a la hora de seguir alimentando su ilusión. Que, como la de todos, es «llegar algún día a la Fórmula Uno. Pero paso a paso...», refiere.