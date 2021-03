El Emirates New Zealand, a una victoria de revalidad la Copa del América

El Emirates Team New Zealand, defensor del título, está a una sola victoria de ganar la Final de la 36ª Copa América después de imponerse al 'Luna Rossa' italiano, aspirante, en la novena regata de la final y colocarse con 6-3 ya que la décima regata, segunda del día, no pudo celebrarse.

La inestabilidad y la caída del viento, de componente Oeste, cuando se preparaba la salida de la segunda regata, llevó al director, Iain Murray, decidir aplazarla para mañana. Ha sido un balón de oxigeno para el equipo italiano o un día más de agonía frente a un rival que les ha superado en las cuatro últimas mangas, pasando de 2-3 a 6-3. Aún así, el dúo Jimmy Spithill-Francesco Bruni, co-patrones del 'Luna Rossa' no se rendirán fácilmente.

Después de 30 minutos de aplazamiento para esperar a que el viento se estabilizara el AC75 'Te Rehutai' del Team New Zealand ganó la salida, pero fueron los italianos los que lograron una mínima ventaja al final del primer tramo bajo la presión neozelandesa, que viró un segundo detrás de ellos.

El 'Luna Rossa', en cuyo equipo figura como meteorólogo el mallorquín Miguel Sánchez-Cuenca, amplío su ventaja a 8 segundos al final del segundo tramo, pero estaba claro que los neozelandeses, con viradas acertadas no les darían tregua. Además en las comunicaciones del barco kiwi, Glenn Ashby avisaba de más presión de viento en la derecha.

Los italianos ganaban los dos siguientes tramos por 9 y 3 segundos. El viento se mantenía en 9-11 nudos (16-20 km/h) y en el quinto y penúltimo tramo, el 'Te Rehutai', que había llegado a una velocidad de 48,7 nudos (90,2 km) en el tramo anterior, derivaba al lado derecho del campo de regatas tras cruzarlo.

Spithill mantenía el 'Luna Rossa' en el lado izquierdo y no atacó a su rival ni le inquietó; el resultado fue que los neozelandeses viraban ya primeros al final del quinto tramo con 18 segundos de ventaja ante un equipo desconcertado, que se vería superado en la meta por 30 segundos.

El Team New Zealand estaba a solo un punto de revalidar el título logrado en 2017, pero no lo podría disputar. El día era gris en Auckland, el campo de regatas de hoy era el C (a 4 km al Este de la ciudad) y los parámetros del viento empezaban a mostrarse inestables y a bajar de intensidad.

Con la hora límite para dar la salida a las 18:00 hora local (06:00 hora española),eran ya las 17:45 e Iain Murray no quiso arriesgar y la décima regata se dio por abandonada.

Mañana miércoles, a partir de las 04:15 horas (hora española) está previsto el inicio de la décima regata de la final y la victoria neozelandesa sentenciaría la contienda (7-3). En caso de triunfo italiano en la manga, se disputaría la úndécima.