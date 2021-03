Una 'Leona' mallorquina

Nombres como los de Merche Batidor, Rosa Calafat o Marta Lliteras permitieron abrir un camino que una joven con 17 años recién estrenados se ha propuesto ampliar en el tiempo. El rugby femenino balear ha vuelto a captar las miradas de los técnicos de las selecciones nacionales, y la última joya en dar el salto es Zahía Pérez (Palma, 2004). La jugadora de El Toro Rugby Club no pudo recibir un mejor regalo el día de su cumpleaños, el pasado 14 de enero. «Me llamaron para ir con la selección absoluta de Seven (Rugby 7)... No me lo podía creer... Sin duda, pocas cosas se pueden parecer o comparar a esta convocatoria y será algo que me costará olvidar», explica todavía emocionada la deportista isleña, que cursa sus estudios de Primero de Bachillerato y entrena en el CTEIB, con las miras puestas en unos futuros estudios de INEF en Madrid, donde podría seguir «creciendo» como jugadora de rugby.

La concentración previa en Almería y la disputa del Madrid Rugby 7s International Tournament supusieron su bautismo. Debutó ante Polonia el 20 de febrero y tuvo más adelante minutos en otros partidos, como frente a Kenia, siendo la más joven de todo el equipo nacional en esta competición, que permitió a España probarse con selecciones de nivel internacional. «Antes del partido -ante Polonia, el pasado 20 de febrero- estaba nerviosa... Pero cuando entré en el campo, se me fueron esos nervios y únicamente tenía ganas de jugar y darlo todo», relata Zahía, que se inició en el mundo del rugby con 8 años, de la mano de su hermano «y jugando contra los chicos», prosigue la deportista, residente en Santa Ponça y que ha permitido a El Toro RC presumir de una internacional de excepción, que tras jugar con la selección balear, ya sabe lo que es vestir la elástica de la selección nacional de Seven.

Ambición

Alterna al XV con el Seven y se desenvuelve con soltura en la posición de apertura -aunque también como centro o quince-. Zahía ya es una ‘Leona’ (denominación de las jugadoras de la selección española de rugby) más y en todo momento se sintió arropada por sus compañeras, «que me hicieron sentir a gusto en todo momento y me lo pusieron más fácil porque el ambiente es increíble... Estaba con las mejores del país, imagínate». Y también por parte del seleccionador, Pedro de Matías, «que resolvía todas mis dudas y me ayudó siempre a estar cómoda ante un momento tan importante, recordándome que debía disfrutar del momento. Y así lo hice», añadió.

Tiene claro que este debut con la selección absoluta de Rugby 7 (Seven) «es un paso más en mi carrera y una motivación para seguir entrenando y aprender», esperando repetir esa llamada que le cambió la vida semanas atrás.

Apoyos

Zahía Pérez sueña con poder participar en unos Juegos Olímpicos, y recorrido tiene. Se autodefine como «una jugadora que se desenvuelve bien en ataque y a la que le gusta defender. Pero también hacer equipo, animar y hacer ese trabajo que pienso que es importante también».

Agradece el apoyo y los consejos de Marta Lliteras y recuerda su ensayo contra Kenia como algo que «fue muy especial», dentro de una experiencia que ha marcado para siempre a Zahía Pérez, la última ‘Leona’ mallorquina y una nueva joya del rugby femenino balear, que crea y exporta talento para la élite de este deporte olímpico.

París 2024, un sueño olímpico

La modalidad Seven forma parte del programa olímpico, suponiendo todo un desafío y una ilusión a la vez para Zahía Pérez y el resto de jugadoras que tienen el sueño de poder competir en unos Juegos. La próxima parada será París 2024, una meta que motiva a la mallorquina, que tiene claro que «sería un sueño hecho realidad poder competir y participar en unos Juegos», aunque sabe que el camino «todavía es muy largo».