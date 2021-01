Jaume Sureda cuelga la bici

Era uno de los ciclistas más prometedores del panorama estatal en sus etapas como cadete, júnior y Sub 23. En las filas del Seguros Bilbao primero y del Caja Rural-Seguros RGA más tarde, construyó un palmarés que le permitió dar el salto al campo profesional en 2019 de la mano del Burgos BH, plataforma de lanzamiento para muchos mallorquines. Pero Jaume Sureda (Son Servera, 1996) ha dicho basta. Con 24 años y una temporada de contrato en vigor con la escuadra UCI Continental Profesional, el serverí ha decidido colgar la bicicleta.

«Llevo un mes sin cogerla», confiesa en conversación con Ultima Hora, este sábado. La que iba a ser su tercera temporada como profesional en el Burgos BH no cobrará forma, pues semanas atrás ya notificó su decisión al que ha sido su equipo los últimos dos años. «Ellos ya lo sabían y yo necesitaba cambiar de aires. Es la decisión más difícil de mi vida...», explica Sureda. «Hace tiempo que mi sueño se había convertido en pesadilla, así que ahora busco la felicidad de nuevo», escribía en su cuenta de Instagram el deportista, que acabó 2020 despuntando en Taiwán, pero no ve futuro a su carrera como ciclista, «más con la crisis de la COVID-19 y la incertidumbre que hay», añade Sureda, que orienta su vida a nuevos horizontes. «Buscaré trabajo o miraré de formarme», explica.

«Llegó un momento en el que no tenía ganas de seguir. Me voy al no encontrar motivación para seguir. Quiero empezar una nueva vida, no veía sentido a continuar», prosigue. Y agradece su apoyo «a todos los que me han ayudado. Me quedo con las experiencias y la gente que he conocido», y no descarta, «más adelante», volver a competir, «pero no como profesional», apunta Jaume Sureda.