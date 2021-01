Mavi García y el sueño de Tokio

Si 2020 no fue un año nada normal, la incertidumbre sigue presente dentro del pelotón profesional en el curso que se halla en plena pretemporada. Es tiempo de concentraciones, como la que vive estos días en Alicante Mavi García con el Alé-BTC Ljubljana, con el que cumplirá su segunda campaña buscando «dar otro paso al frente, seguir mejorando y pulir más detalles en carrera», explicaba antes de emprender viaje la campeona de España de ruta y crono, que ha planificado una agenda en la que los Juegos Olímpicos de Tokio ocupan un lugar destacado «pues es una carrera que se disputa cada cuatro años. Y vete a saber para París 2024 cómo y dónde estamos... De momento sigue ahí y lo tenemos muy presente, por la experiencia que supone participar en unos Juegos y las opciones de hacer algo importante», comenta la única corredora mallorquina enrolada en una estructura de la máxima categoría del ciclismo mundial.

La Semana Valenciana (febrero), las clásicas de las Ardenas, la Strade Bianche en la que explotó meses atrás, los nacionales, los Juegos, el Giro -como preparación para Tokio y pendientes de posibles cuarentenas previas a los Juegos-, Ardeche y el Mundial, junto a los habituales entrenamientos en altura, son las principales paradas de Mavi, que ha vivido una puesta a punto «normal, dentro de las circunstancias», rodando por las carreteras de Mallorca «siempre tomando precauciones, en solitario o con mi compañero», añade la ciclista, de 37 años, pero que tiene la ilusión «de intentar conseguir mejores resultados».

Ante la posibilidad de nuevos confinamientos o medidas drásticas frente a la expansión de la COVID-19, espera que «sean más leves que el pasado año. Tenemos la experiencia y se ha visto que el ciclismo es un deporte seguro a nivel de competición, pero está claro que, ahora mismo, la salud es lo primero». Un posible Plan B no se contempla a corto plazo, pero «ahora mismo nada se puede descartar viendo el panorama», afirma.

Al margen del estímulo de los Juegos, en 2021 espera brillar en pruebas de un día, «pues me he encontrado bien, cómoda, le he cogido el tacto y he tenido resultados, que son muestra de esa confianza», continúa Mavi, quien tiene claro que ya ha pasado el periodo de «adaptación al ciclismo de alto nivel».

Pelear por grandes pruebas o por un Mundial es algo más factible, pues valora como «muy notable» la evolución de las ciclistas españolas, aunque «el nivel es altísimo, pero estamos cada vez más cerca». A 2021, García le pide «que todo esto se arregle, vuelva la normalidad... Y buenos resultados», afirma.