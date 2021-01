Los Voltors denuncian insultos racistas

Lío en el fútbol americano. Los Mallorca Voltors han denunciado insultos racistas de dos jugadores de Zaragoza Hurricanes durante el partido disputado el pasado fin de semana. Desde el club, no obstante, publicaron una nota informativa para aclarar algunas cuestiones en relación a este delicado asunto: «Desde Mallorca Voltors queremos expresar nuestro respeto absoluto a Zaragoza Hurricanes y a los valores que representa la institución. Las declaraciones de nuestro club el pasado domingo, a través de nuestro Head Coach Andrés Gelabert, van dirigidas a dos jugadores en concreto, que desafortunadamente utilizaron términos racistas a la hora de dirigirse a jugadores de nuestro club. El resto del staff y jugadores zaragozanos tuvieron una actitud correcta, como siempre ha sido en nuestros enfrentamientos», refleja la nota.

Los Voltors aclaran que estos insultos no quedaron reflejados en el acta: «Pese a que estos insultos no están reflejados en el acta arbitral y no pueden ser sancionados, no podíamos dejar pasar la situación vivida. Los hechos fueron corroborados por varios de nuestros jugadores, por lo que no tenemos duda de lo sucedido». El club balear, finalmente, mostró «todo nuestro apoyo» tanto a Kadel King y Josh Aleaze, los jugadores insultados por dos integrantes del Zaragoza.

A buen seguro que el club maño ofrecerá su versión de los hechos en las próximas horas ante la gravedad de los hechos ocurridos.