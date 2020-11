Emotivo recuerdo de Miguel Socías a Laura Salvo

«Hoy seria un día especial para ti, tu 22 aniversario, lo celebraríamos haciendo lo que más nos gusta, el Rallye de La Nucía». Con estas palabras, el piloto mallorquín Miquel Socías recordaba a su copiloto Laura Salvo, fallecida en un accidente en octubre.

«Sé que no estás presente físicamente, pero noto en mi que estás presente en mis pensamientos, mis decisiones. Con este homenaje lo único que quiero es que la gente no se olvide nunca de ti, yo no lo haré nunca», ha escrito Socias, quien ha publicado un emotivo vídeo.

Laura Salvo falleció el pasado mes de octubre cuando participaba junto a Miquel Socíeas en el Rally de Vidreiro, puntuable para el Campeonato de Portugal de la modalidad y para la Peugeot Rally Cup Ibérica.