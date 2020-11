Decepcionante actuación de Enric Mas en la contrarreloj, que le aleja del triunfo en la Vuelta

El ciclista Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) ha ganado este martes la decimotercera etapa de La Vuelta ciclista a España, una contrarreloj individual entre Muros y el Mirador de Ézaro sobre 33,7 kilómetros, y se convierte en nuevo líder con 39 segundos de margen sobre Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), al que arrebató el maillot rojo.

El peor de los aspirantes fue Enric Mas (Movistar Team), 33 segundos peor que Carthy. El de Artà finalizó decimosexto la etapa, a 1:43 de Roglic, y sigue quinto en la general pero a 3:23 del nuevo líder, y a casi 3 minutos del podio que defiende Carthy. No se encontró bien y, además, protagonizó la anécdota de la jornada. La Vuelta y los jueces marcaron claramente una zona donde cambiar la bicicleta aerodinámica de 'crono' por una estándar, para afrontar la subida final. Todos cambiaron ahí, menos Mas, que lo hizo metros más adelante, fuera de los límites que incluso delimitaban hasta dónde podían ayudar los mecánicos a los ciclistas a volver a arrancar. Pese a ello, tanto el Movistar Team como Mas aseguraron que el movimiento estaba dentro de la legalidad de la ronda española.

Roglic, que se reguló y fue de menos a más, espero a la dura subida a Ézaro, con rampas que son auténticos muros cercanos al 30 por ciento de pendiente, para golpear a sus rivales y recuperar ese rojo que se han ido intercambio con el ecuatoriano, que fue séptimo en esta lucha contra el cronómetro. Ganó la etapa, por un segundo sobre un Will Barta (CCC) que se quedó con la miel en los labios, y recuperó el maillot rojo que vestía Richard Carapaz aunque, eso sí, La Vuelta sigue abierta y con 39 segundos de margen entre ambos en la general provisional.

Una general donde Hugh Carthy (EF Pro Cycling) sigue tercero, ahora a 47 segundos de Roglic, pero tras hacer una exhibición personal. De hecho, el británico, ganador en L'Angliru, estuvo en tiempos del esloveno y sólo la subida final a Ézaro decantó la balanza a favor de 'Rogla'. De hecho, en el primer punto kilométrico (12km), Hugh Carthy sorprendió a propios y extraños. Marcó el mejor tercer tiempo total en ese punto, superando en un segundo a Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Nelson Oliveira, tercero, hizo una gran crono. Superó en 25 segundos al campeón francés contra el crono, Rémi Cavagna, en el segundo punto intermedio. Referencia clara para sus compañeros del Movistar Team, sobre todo para el líder telefónico, Enric Mas, que no supo ni pudo aprovecharla. En la meta del Mirador de Ézaro, superó en 48 segundos al galo y le arrebató el trono de 'ganador virtual' de la etapa. Aunque poco le duró, pues Will Barta (CCC Team) le superó en 8 segundos. Un Barta que defendió puesto, optimista, hasta que vio despegar al misil verde que fue Roglic camino del Mirador. Un segundo le impidió subir al podio como ganador de etapa.

Enric Mas

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) reconoció su mala actuación en la contrarreloj de este martes de la decimotercera etapa de La Vuelta, que le aleja de las opciones de pelear por el triunfo y por el podio, aunque quiso ver el lado positivo y que le pueda servir como «una lección para el futuro».

«Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba buena posición encima de la bici de crono,... Es lo que tiene este deporte, hay días buenos y días malos. No ha sido la mejor etapa para mí, pero sí ha sido un día para aprender, una lección para el futuro que seguro en los próximos años nos servirá para bien», comentó Mas tras la etapa en declaraciones facilitadas por su equipo.

El balear se queda ya a más de tres minutos del líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma), y a 2:36 del podio que ahora cierra Hugh Carthy (EF), pero sólo pienda «en descansar». «A partir de mañana, hablaremos entre nosotros cómo plantear el desarrollo de las próximas etapas, cómo enfocar esta última semana de La Vuelta e intentar seguir peleando por ese podio», sentenció.

CLASIFICACIONES

Etapa. 1. Primoz Roglic (SVN/Jumbo-Visma) 46:39. 2. Will Barta (USA/CCC Team) a 1. 3. Nelson Oliveira (POR/Movistar Team) 10. 4. Hugh Carthy (GBR/EF Pro Cycling) 25. 5. Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) 41.

General. 1. Primoz Roglic (SVN/Team Jumbo-Visma) 49:16.16. 2. Richard Carapaz (ECU/INEOS Grenadiers) a 39. 3. Hugh Carthy (GBR/EF Pro Cycling) 47. 4. Daniel Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) 1:42. 5. Enric Mas (ESP/Movistar Team) 3:23.