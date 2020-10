Enric Mas: «Voy a La Vuelta para estar en el podio»

El ciclista Enric Mas (Movistar Team) ha asegurado que un 'Top 5' como el que logró en el pasado Tour de Francia no le valdría para esta Vuelta a España, que arranca este martes, en la que aspira a estar, cuanto menos, en el podio final de Madrid a la que llega en mejores condiciones respecto a la ronda gala.

«La satisfacción sería estar en el podio de La Vuelta. Repetir cuarto o quinto sería buen resultado, pero personalmente no me valdría. Me encantaría estar en el cajón, vengo aquí para eso y espero estarlo», se sinceró en rueda de prensa.

Espera, además, que le salga bien la apuesta y poder ganar la Vuelta. «Ojalá sea así y gane. Vamos a empezar como en el Tour, aunque llegamos algo mejor, pero con la misma mentalidad. Los rivales son muy fuertes, hay algunos que hicieron podio en el Tour. Hay que ir poco a poco y ver la situación, pero ojalá sea un sí», auguró.

Mas, segundo en la edición de 2018 y que viene de ser quinto en el Tour, cree que el recorrido puede beneficiarle pero que la importancia de esta Vuelta no estará sólo en las altimetrías y montañas. «La gran diferencia será además de la montaña el frío y la lluvia. Será una carrera de resistencia, habrá que pasar cada día y a ver dónde llegamos», opinó.

«El nerviosismo no nos gusta. Al empezar con una semana dura, primera etapa con Arrate, ya no habrá tanta tensión en la primera semana. Cuando se haya hecho alguna diferencia, ya no será lo mismo que como en el Tour», apuntó en positivo respecto a cómo encara el equipo español esta Vuelta.

Una ronda española a la que llega en buen momento. «Es verdad que en el Tour terminamos bien, fuimos de menos a más, pero tenemos los pies en el suelo y los rivales aquí son casi los mismos, algunos son nuevos. Vamos a ver cómo estamos, creemos que llegamos un poco mejor que al Tour pero tampoco vamos a hacer falsas expectativas. Esperamos empezar algo mejor que el Tour», se sinceró.

Por todo ello, no se arrepiente de haber elegido La Vuelta por encima del Giro, donde los casos de coronavirus y caídas están dejando fuera a muchos aspirantes a la 'maglia rosa'. «No me arrepiento de no ir al Giro. La gran carrera es el Tour, había que ir para coger experiencia. Y en esta Vuelta tenemos una gran oportunidad», recalcó.