La mallorquina Luna Sobrón gana el Santander Golf Tour LETAS Burgos

Luna Sobrón se alzó con la victoria en el Santander Golf Tour LETAS Burgos en un ajustado playoff ante Mireia Prat y la francesa Anaelle Carnet, que no pudieron con el gran final de la jugadora balear.

Todas llegaron al desempate después de un gran final al que Sobrón llegó con un birdie en el hoyo 18, Mireia Prat con cuatro en los últimos intentos y Carnet con un bogey en el último golpe con el que se unió a sus compañeras en el playoff por el triunfo final.

Después, las tres necesitaron un total de ocho hoyos para finalizar el torneo y Sobrón se llevó el trofeo con un birdie en su último intento con el que se proclamó campeona del Santander Golf Tour LETAS Burgos.

«La verdad que he jugado muy ordenada durante toda la semana, estoy muy contenta de conseguir mi quinta victoria en el Santander Golf Tour y tercera en el LETAS. He pateado muy, muy bien y me alegra porque todo lo que he trabajado está dando sus frutos», dijo Sobrón en declaraciones recogidas por la organización y enviadas a través de un comunicado oficial.

La siguiente parada del Santander Golf Tour será en Lauro Golf con la disputa del Santander Golf Tour LETAS Málaga del 20 al 22 de octubre.