Marcus Cooper entrena de nuevo en Asturias

El K4 subcampeón mundial ya entrena de nuevo en el campo de regatas de Trasona, en Asturias, donde sus cuatro integrantes -Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade- tratan de recuperarse «física y psicológicamente», según ha declarado su entrenador, Miguel García, que equipara el proceso de retorno a la preparación de alto nivel con las fases de desescalada marcadas para las comunidades autónomas.

«Salimos de una situación novedosa, incómoda, dura y de incertidumbre, ahora hay que armar el castillo desde la base con tranquilidad», ha señalado el técnico, en referencia al cúmulo de situaciones desencadenadas. «Se pasó de estar a una semana de jugarse la plaza para formar parte de la embarcación clasificada para Tokio 2020, a tener que abandonar la concentración, quedar encerrados en casa y ver cómo los JJOO se posponían».

Con la llegada del balear Marcus Cooper Walz, el K4 que ha logrado la clasificación para la próxima cita olímpica ya se entrena al completo en Trasona, si bien Miguel García anuncia que «hace falta tiempo» para que sus palistas recobren el nivel en el que se encontraban debido a que han perdido «mucho tono y masa muscular. Esa falta de potencia se nota al salir al agua».

A su juicio, «incluso haciendo todos ellos una tarea similar, no sabemos cómo van a reaccionar tras haber estado 7 semanas trabajando en un simulador», por eso cuantifica en «alrededor de 24 semanas el tiempo necesario» para acometer una competición de primer nivel.

«No es cierto que salgamos más fuertes de esta pandemia, salimos tocados. Lo que no me cabe duda es que esta situación pasada nos motivará para crecer en el futuro», ha sentenciado.

Las sensaciones de Marcus Cooper

«El confinamiento lo he vivido bastante bien, aunque pensé que me costaría. En el día a día he conseguido cosas que hacer para estar entretenido. Siempre he estado optimista y positivo. Se ha hecho esperar este momento, en casa hemos hecho lo que hemos podido. Estaba ansioso por poder salir, ha sido cuestión de paciencia, creo que poco a poco iré recuperando la forma. Por fin, los cuatro volvemos a estar estar juntos y se va a notar la mejora del entrenamiento colectivo», ha asegurado.

«Existe incertidumbre sobre la fecha en la que podremos competir, no sabemos muy bien cómo va a ser el calendario de competición tanto a nivel nacional como internacional. Estamos entrenando para volver a coger la forma, para que luego cuando tengamos las fechas poder centrarnos en ellas», ha dicho el deportista.