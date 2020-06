Un protocolo inviable y unos playoffs en jaque

El protocolo básico de la COVID-19 que es de obligado cumplimiento para las ligas profesionales, los centros de alto rendimiento y los de tecnificación es inviable para el deporte federado no profesional. La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, remitió este lunes una carta a la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, para pedirle que no se aplique el protocolo básico de la COVID-19 al deporte federado no profesional.

En el horizonte aparecen los playoff exprés del fútbol regional, cuya disputa ya ha sido denegada para el presente mes de junio y que la Federació de Futbol de les Illes Balears debatirá el próximo jueves en una Comisión Delegada Extraordinaria si es viable solicitarlo para el mes de julio o, por el contrario, se descarta.

Según ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes este lunes, Santiago ha reclamado así que se modifique el protocolo básico de actuación de vuelta a los entrenamientos y al reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

Santiago, tras escuchar las necesidades del sector, ha propuesto que no se aplique este protocolo «tan estricto» al deporte federado no profesional.

La propuesta de la Conselleria es que el actual protocolo solo sea de obligado cumplimiento para las ligas profesionales, los centros de alto rendimiento y los de tecnificación.

De esta forma, la consellera ha apostado porque el resto de entidades deportivas no profesionales sigan los criterios marcados por la normativa general y específica del decreto de estado de alarma.

De acuerdo con la Conselleria, ya había transmitido «su malestar» al CSD, puesto que considera que este protocolo no lo pueden cumplir los equipos más modestos. De hecho en la misiva, se ha explicado que el protocolo actual, y que es de obligado cumplimiento, «no es viable para el deporte federado no profesional».

Así, Santiago ha pedido a Lozano que, si no fuera posible la petición inicial de la Conselleria, el CSD establezca un protocolo básico de actuación simplificado orientado a la gran mayoría de entidades deportivas y clubes, con la excepción de las ligas profesionales, CAR, CEAR y CETD/CTD.

Todo esto siempre que se garanticen las medidas de seguridad establecidas por Salud Pública y se adapte a las capacidades de funcionamiento reales de la gran mayoría de entidades deportivas.

El playoff exprés que pretende llevar a cabo la Federació de Futbol de les Illes Balears está a la espera de la reunión que se celebrará el próximo jueves, una vez que la conselleria de Salut no ha dado el visto bueno para jugar en junio a los planes que el organismo federativo tiene previsto desarrollar para diluciar los ascensos en las categorías regionales del fútbol balear.

La próxima semana Balears pasará a fase tres y se avanzará en la desescalada de forma importante, pero resta por conocer si las autoridades sanitarias verán con buenos ojos la organización de un acontecimiento como este que moviliza a 35 equipos y que además requiere de toda una operatividad higiénica y sanitaria alrededor con el fin de evitar posibles contagios por coronavirus.

La mayoría de equipos son partidarios de jugarse el ascenso en el campo, pero también existe un componente peligroso más allá del virus y es el enorme riesgo de lesiones motivado por el alto que ha sufrido la competición durante estos más de dos meses.

Con todo, es la conselleria la que tiene que obrar en consecuencia. El espejo del fútbol profesional y las medidas implantadas en esas categorías no sirven en este caso porque ni los medios ni las infraestructuras son las mismas.

La disputa del playoff exprés está previsto que se lleve a cabo en la segunda quincena de julio, al igual que el playoff de Segunda B y Tercera.

De momento, la Conselleria ya ha solicitado una rebaja en el protocolo, pero aún así, la posibilidad de los playoff regionales se antojan, hoy por hoy, inviables.