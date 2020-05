El gimnasta internacional Nicolau Mir pasa por el quirófano

Con los Juegos Olímpicos aplazados a 2021 y un amplio margen de recuperación, el gimnasta internacional mallorquín Nicolau Mir (Xelska) ha optado por pasar por el quirófano para solventar una dolencia física en el hombro izquierdo, en el labrum para ser más exactos, y ganar tiempo de cara al futuro.

El deportista fue operado días atrás por los doctores Miquel Mas y Pedro Antich y ya ha empezado sus sesiones de rehabilitación para poder emprender la actividad cuando las instalaciones puedan reabrir, especialmente la sala de gimnasia de Príncipes de España, su centro de operaciones.

«Hace más de un año que arrastraba serios problemas en el hombro y no podía entrenar al 100%. Debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos decidimos que la mejor opción era operar, ya que otro año no hubiera aguantado y así nos aseguramos un mayor rendimiento! 💪🏼 No puedo estar en mejores manos que con Fisioplanet y agradecer a los doctores Miquel Más y Pedro Antich! Empezamos un proceso muy importante enfocado al objetivo principal de #Tokyo2021», escribía el propio Nicolau Mir en sus cuentas en las redes sociales, anunciando su operación y los meses de trabajo que le esperan para recuperar su mejor estado físico pensando en los Juegos, para los que obtuvo la clasificación con el equipo español en el pasado Mundial.