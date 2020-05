Marcus Cooper Walz: «Tengo que recuperar el tacto con el agua y la piragua»

El piragüista mallorquín Marcus Cooper Walz (RCN Portopetro), campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, admitió que el confinamiento de casi dos meses por la pandemia COVID–19 le ha «afectado», y expresó su deseo de poder recuperar lo antes posible «el tacto con el agua y la piragua».

Walz es uno de los deportistas profesionales que partir de este lunes ha reanudado los entrenamiento individuales siguiendo los protocolos marcados por el Gobierno español en la Fase 0 del plan de desescalada. «Los 50 días de confinamiento se me han hecho largos, pero me he adaptado bastante bien. Al final me he acostumbrado, aunque se agradece poder salir», explicó el deportista balear.

A la pregunta de cómo tenía previsto volver a ejercitarse tras la cuarentena obligada, respondió: «El entrenamiento será como lo ha dicho nuestro entrenador (Miguel García): al principio suave para volver a recuperar el tacto con el agua y la sensación de estar en la piragua. El objetivo es adaptarse poco a poco para volver a los entrenamientos normales».

Según reconoció Marcus, de 25 años, e integrante del equipo nacional de K4 500 metros, con el que logró la plata en el pasado Mundial y el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio, «los 50 días de confinamiento» le han «afectado. Quizás no tanto mentalmente pero sí físicamente».

«Es evidente (que el parón) me ha perjudicado al no poder salir con la piragua, correr, y realizar los entrenamientos habituales», añadió. El campeón olímpico en Río en la modalidad de K1 1000 metros y ganador de seis medallas en los Campeonatos del Mundo de piragüismo entre 2014 y 2019, también se refirió a la cita de Tokio.

«Por un lado ha sido bueno que hayan retrasado los Juegos Olímpicos (hasta 2021) porque así tengo un poco más tiempo para volver a estar a tono. Recuperar el tono físico y los entrenamientos específicos llevará meses y habrá que tener paciencia», precisó el palista, que inició sus entrenamientos en solitario y siguiendo la normativa.

De la misma manera, la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) realizará test serológicos a todos los palistas de grupos de selecciones nacionales para determinar si han pasado el coronavirus, en el marco de la vuelta a sus entrenamientos individuales desde este lunes.

Los test se llevarán a cabo los próximos días, y lo pasarán todos los palistas que forman parte de la selección nacional. En función de los resultados, se procederá a la realización de un test complementario. Si hay algún positivo, se procederá al aislamiento de la persona infectada y la puesta en conocimiento de los servicios sanitarios públicos.