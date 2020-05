Paula Barceló: «Fue increíble la felicidad de los niños cuando salieron»

Estudiante de Medicina, reciente campeona mundial de 49erFX (junto a Támara Echegoyen) y con plaza olímpica para Tokio, la regatista mallorquina Paula Barceló (Equipo Movistar) saca tiempo para compaginar sus obligaciones profesionales y académicas.

—¿Cómo es su rutina diaria?

—Me levanto sobre las 8. Desayuno y dedico una hora al trabajo de visualización. Sobre las 9:30-10 me pongo a estudiar hasta las 12:45, que hacemos una reunión de reglamento de regatas. Por las tardes, hago la parte de físico, aunque hay días que se cuela la reunión de equipo por ahí.

—¿Cómo es su entrenamiento?

—Tengo cada día una sesión de cardio, que la hago en la bicicleta. Además, dependiendo del día, hago una sesión de fuerza, de estabilización y core o de TRX.

—¿A qué hora se quita el pijama?

—En cuanto me levanto.

—¿Qué es lo que no puede faltar en su nevera?

—¡Hummus y fruta!

—¿Cómo hace la compra?

—Vamos al supermercado. Aunque casi siempre van mis padres.

—¿A qué le dedica más horas?

—Diría que a estudiar.

—¿Qué videojuegos le entretienen?

—La verdad es que nunca me han atraído mucho los videojuegos.

—¿Con qué compañero cree que podría pasar mejor la cuarentena? Razone sus respuestas.

—La expresión de razone sus respuestas es muy de examen (risas). Es una pregunta un poco díficil. Creo que podría convivir con cualquiera, ya que todos nos llevamos muy bien. Además, cuando nos vamos de campeonato solemos estar un mes viviendo juntos y nunca hay ningún problema.

—¿Qué compañero cree que lo puede llevar peor?

—No sabría qué decirte. Todos somos pacientes y positivos con la situación. Hablamos a menudo, nos recomendamos películas, series, libros… Diría que soy la más hiperactiva y no lo llevo mal.

—¿Ha mejorado con los fogones?

—Me he mantenido. Me gusta cocinar y, de hecho, en el equipo suelo cocinar yo, pero en casa tengo a mi padre que cocina muy bien. Mi especialidad es el pollo al curry. No sé si es mi especialidad, pero es lo que más me gusta.

—¿Ha visto muchas series?

—He visto algunas durante estas semanasd. Me ha parecido muy interesante la de Bill Gates y ‘El último baile’.

—¿Qué película ha visto estos días que aconsejaría?

—’En busca de la felicidad’. No es reciente, pero es una de mis favoritas.

—¿Un libro?

—Sin duda el de Rafa Nadal. El libro contiene mensajes muy interesantes y enriquecedores para cualquier tipo de persona, no solo deportistas. Siempre ha sido un referente para mi.

—¿Ha estado mirando fotos antiguas? ¿Cuál o cuáles le han traído los mejores recuerdos?

—¡Sí! Todas. Cualquier foto está ligada a un momento especial. El hacer que cada día cuente te hace disfrutar del camino y no centrar la felicidad en un momento concreto, como es una victoria.

—¿Tiene hijos? ¿Qué hace con ellos y cómo percibe que están pasando el confinamiento?

—No. Son unos verdaderos luchadores. Verles la cara de felicidad cuando salieron a la calle, fue algo increíble.

—¿Qué ha notado que echa más en falta al no poder salir de casa?

—El simple hecho de poder salir. Hacer deporte al aire libre, la familia y amigos, el mar…

—¿Qué es lo primero que hará cuando acabe el confinamiento?

—Ir a navegar, si me dejan. Sino, me conformo con ir a las rocas y ver el mar.

—Del 1 al 10 ¿cómo está su estado de ánimo?

—Un 8. Me entristece ver la cantidad de vidas que se ha llevado la pandemia, los problemas económicos que conlleva, la falta de medios en muchas ocasiones…

—¿Qué sacará de positivo de toda esta situación?

—El tiempo en familia. Y la creatividad. La situación exige ser originales para mantener la cabeza distraída y no caer en monotonía.

—¿Le ha emocionado algo?

—Ver como se vuelca la sociedad para salir adelante.

—¿Cómo cree que debería terminar la temporada?

—Ya la damos por terminada, pues suele terminar en agosto. Vamos a empezar a entrenar en cuanto podamos como si estuviéramos en pretemporada.