El deporte balear atisba la luz a partir del 2 de mayo

Tras casi mes y medio de confinamiento y echando mano de la imaginación, el espectro polideportivo balear aguarda con una mezcla de expectación e ilusión las noticias que llegarán durante las próximas horas y días desde Moncloa y el Consejo Superior de Deportes (CSD) en vistas a abrir las puertas a la práctica de ejercicio al aire libre a partir del próximo 2 de mayo. El colectivo, eso sí, incide en la importancia de poder reiniciar la maquinaria y espera a conocer detalles sobre las condiciones espaciales y temporales de la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero también esperan por parte del CSD y Sanidad la aprobación del borrador que fija varios escenarios y plazos para la vuelta progresiva al trabajo del deporte, con sus calendarios, unos casos ya cancelados y cerrados, y en otros a la espera de novedades y la confirmación o no de aplazamientos que apuntan al último trimestre de un año 2020 que la mayoría ya da por perdido. Ultima Hora ha palpado el sentir de varios representantes del mapa polideportivo balear. A muchos de ellos les une el objetivo de poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero también la ilusión conjunta por volver a entrenar en unas condiciones mínimas. Algo complicado durante las últimas semanas, en las que han tenido que improvisar y echar mano de la imaginación... Y algo más.

CARIDAD JEREZ

Atleta

La vallista palmesana Caridad Jerez, residente en Alicante, lleva semanas ejercitándose en los exteriores de su casa y la posibilidad de salir a entrenar le hace sentirse «contenta, porque en una terraza no podemos dar más de diez zancadas». A la espera de conocer las condiciones, la atleta olímpica no esconde que, en su caso, «salir una hora es perfecto y permite hacer muchas cosas, si el día 2 nos dejan hacer una hora de ejercicio, pues está todo por ver», asegura la deportista, que pide un régimen especial para los atletas de élite. «Deberían dar un poco tregua a la gente que preparamos campeonatos y grandes objetivos», comenta, aunque desde una visión global, agradece que «vamos abriendo campos y vemos un poco más la luz. No cantaremos victoria. Hasta que no haya normas y no haya normalidad no me lo voy a terminar de creer. Iremos ya tratando un poco el inicio de una pretemporada y habrá que planificarla pensando en el futuro», añade.

SETE BENAVIDES

Piragüista

El piragüista olímpico del Real Club Náutico del Port de Pollença, Sete Benavides, sigue entrenando en su casa con un simulador de canoa y realiza trabajo físico paralelo. Y aplaude esta iniciativa. «Al menos, es para estar contento por poder salir a hacer algo de deporte», dice desde su confinamiento en el Nord de Mallorca. «Ya era hora de poder salir, pero a mí lo que me gustaría es que nos dejen coger la piragua para poder ir a entrenar», reclama el internacional, que espera que el libro de ruta del CSD establezca unos parámetros especiales para los deportistas de alto nivel en España. «Para mí, es lo más importante para poder regresar progresivamente a la normalidad, pero lo de poder salir el día 2 ya es una buena noticia al menos», asegura Sete, que espera a tener «más información» durante los próximos días «para poder organizar mis entrenamientos».

PAULA BARCELÓ

Regatista

La campeona mundial de vela en la clase 49erFX, Paula Barceló, regresó a Mallorca tras el confinamiento en el CEAR de Santander y valora como «una gran noticia. Nos permitirá hacer algo diferente a lo de las últimas semanas y es un paso adelante más», asegura desde su domicilio mallorquín. Igualmente, recuerda que «el hecho de poder salir no va a cambiar nuestro grado de compromiso y responsabilidad mostrado hasta ahora, pero sí ayudará a los deportistas a tener una mejor calidad de trabajo», asegura la regatista, clasificada para los Juegos de Tokio 2021 junto a su compañera, Támara Echegoyen.

MELANI COSTA

Nadadora

La triple nadadora olímpica calvianera Melani Costa entrena como puede en su domicilio, y celebra lo que considera «una buena noticia, porque dar vueltas por casa y subir y bajar escaleras ya cansa mucho». Eso sí, es cauta a la hora de valorar las condiciones. «Veremos qué radio tenemos, pero nos va a ayudar a descargar la energía acumulada», comenta. «Y me alegro por la gente que está en casa y no tiene espacio para moverse», asegura, solidaria con el resto de ciudadanos, a la vez que recuerda que «tener un cardio extra será fantástico para los deportistas, pero también para toda la gente que practica deporte. Y la que no también».

LLUÍS MAS

Ciclista

El ciclista profesional del Movistar Team, Lluís Mas, habla de «una buena noticia. Al menos, que dejen salir a entrenar», y espera a «conocer más al detalle estas medidas, y especialmente si hay actuaciones concretas para los profesionales o son para todos en general», en referencia a las peticiones de los corredores de élite, trasladadas a través de la ACP y la RFEC a las autoridades deportivas. «Es un primer paso y para la sociedad será algo positivo para salir de ésta», destacó el saliner.

MARIO MOLA

Triatleta

El triple campeón de las Series Mundiales de triatlón, Mario Mola, se mostró optimista y «contento de poder ir volviendo a la normalidad poco a poco. Salir a correr o hacer deporte al exterior es un primer paso, y esperamos que la tendencia siga siendo buena y que, de forma progresiva, podamos ir dando pasos hacia adelante hacia esa esperada vuelta a la rutina».

JOAN REINOSO

Ciclista

Joan Reinoso, ciclista adaptado internacional, cuenta los días para volver a rodar por las carreteras. «Me alegra escuchar esa noticia, estoy un poco cansado del rodillo, pero es lo que hay. Aunque sea para salir solos, es una buena noticia. Tengo ganas de salir a entrenar», dice.

MARCUS WALZ

Piragüista

El campeón olímpico de piragüismo, Marcus Cooper Walz, esperará «a conocer más detalles y qué incidencia tendrá en los deportistas de alto nivel, pero todas estas noticias suman. Es bueno saber que parece que es algo más que una posibilidad que se baraja, y cuando lo tengamos todo claro, veremos de qué manera actuamos», explica.