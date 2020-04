Melani Costa, nadadora: «No ver a la familia es lo peor»

La positividad acaba por superar el carrusel de emociones en el que confiesa vivir Melani Costa, que se entretiene con múltiples actividades mientras espera volver a disfrutar de la piscina y los entrenamientos. Este viernes vive un 31 cumpleaños diferente, pero valorando las enseñanzas del confinamiento.

—¿Cómo es su rutina diaria?

—Empecé con una rutina de entrenamiento, comida, y quehaceres; pero como ya han pasado tantos días... Sigo haciendo los entrenamientos, pero el resto del día voy haciendo cosas diferentes. Tengo mucha suerte de compartir mi tiempo con mi pareja Diego.

—¿Cómo es su entrenamiento?

—Por las mañanas hago una sesión de cardio en la cinta y por la tarde sesión de pesas o circuitos que me envían Óscar y Andreu.

—¿A qué hora se quita el pijama?

—Sobre las 9:30. Si algún día se me pegan las sábanas, no me importa y duermo algo más. Eso sí… todos los días me visto y arreglo.

—¿Qué es lo que no puede faltar en su nevera?

—Agua con gas.

—¿Cómo hace la compra?

—Intento ir una vez a la semana, y con la lista de la compra a mano. La fruta y verdura en la tienda pequeña del barrio.

—¿A qué le dedica más horas?

—A la loquita de mi perrita Bela.

—¿Qué videojuegos le entretienen?

—Nonogram y Rummikub.

—¿Con qué compañero cree que podría pasar mejor la cuarentena?

—Mientras tenga orden me vale. También que sepa pasar tiempo sin depender de mí. Mi pareja es un diez en ambas.

—¿Qué compañero cree que lo puede llevar peor?

—Todos. Es muy difícil ser nadador profesional y no poder entrenar como toca. Nos volvemos locos. Les mando ánimos a todos.

—¿Ha mejorado con los fogones?

—Nunca se me han dado mal, pero con tanto tiempo busco hacer platos más elaborados. Lentejas, tortilla con el centro jugoso, postres, pan y muchos platos de horno y puchero.

—¿Ha visto muchas series?

—Muchas no, pero porque ya las veía, y sólo he visto los nuevos capítulos de ‘La Casa de Papel’, ‘Vis a Vis’, ‘Outlander’ y ‘Blacklist’.

—¿Qué película ha visto estos días que aconsejaría?

—He visto muchas. ‘Maléfica 2’, ‘Toy Story 4’, ‘Parásitos’ y ‘Joker’.

—¿Un libro?

—Estoy mirándome bien los atlas de anatomía y los de fisiología de mis estudios de fisioterapia.

—¿Ha estado mirando fotos antiguas? ¿Cuál o cuáles le han traído los mejores recuerdos?

—He viajado mucho y me encantan todas. Las que más ternura me sacan son las de mis sobrinos de bebés.

—¿Tiene mascota? ¿Cuántas veces la saca a pasear?

—Bela, mi preciosa ratera mallorquina. La sacamos igual que antes, dos veces al día. Una vez la saca Diego y otra yo.

—¿Qué es lo que peor lleva?

—No poder ver a mi familia directa y la incertidumbre.

—¿Qué ha notado que echa más en falta al no poder salir de casa?

—Ir a entrenar y tener un objetivo claro. Echo en falta a mis entrenadores y dar lo máximo de mí.

—¿Qué es lo primero que hará cuando se termine el confinamiento?

—Ir a ver a mi familia.

—Del 1 al 10 ¿cómo está su estado de ánimo?

—¿Vale como respuesta montaña rusa de emociones? Al final siempre gana la positividad, pero es imposible mantenerla a todas horas y todos los días.

—¿Qué sacará de positivo de toda esta situación?

—Quizás el darnos cuenta de qué es lo más importante para cada uno, lo imprescindible de muchas cosas y el valorar más aún a la familia y los amigos.

—¿Le ha emocionado algo?

—En positivo, la gente que sale en la televisión dada de alta, y en negativo, las miles de familias y afectados que viven angustiados.

—¿Qué perspectivas tiene sobre el regreso al trabajo y la competición?

—Más que nada empezar con muchas ganas...y con cuidado para no lesionarme.

—¿Cómo cree que debería terminar la temporada?

—Creo que esta temporada ya está acabada y lo mejor es pensar en empezar una temporada nueva, y tener presentes los Juegos de 2021.