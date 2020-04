Caridad Jerez, atleta: «He mejorado la repostería»

Entre los estudios, la cocina y el entrenamiento pasa los días de confinamiento la atleta mallorquina Caridad Jerez, que ha encontrado su particular fórmula de no perder la técncica del salto de vallas aunque está notando la pérdida de masa muscular por culpa del parón en la actividad que ha provocado la pandemia del coronavirus.

—¿Cómo es su rutina diaria?

—He considerado importante establecer una rutina diaria, pero de vez en cuando voy variando en función de cómo me vaya encontrando o si el tiempo acompaña o no para poder entrenar de mañanas o de tardes. A las 9 me levanto, desayuno y recojo la casa. A las 10 me pongo a trabajar con la faena de la Universidad hasta la una. Como, descanso y por la tarde me organizo para seguir con la faena de la Universidad y a las seis entrenar unas dos horas. Ducha, preparar la cena, ver las noticias y a dormir.

—¿Cómo es su entrenamiento?

—Va en función de mi motivación. Mi entrenador me pasa un circuito, pero los voy variando y modificando con circuitos mis propios circuitos de fuerza y cardio. Tengo unas vallas que me fabriqué con PVC que me ayudan a no ‘olvidar’ la técnica de vallas. Desafortunadamente no dispongo de pesas, por lo tanto cargo con garrafas de agua o con mi pareja a cuestas. Es complicado porque mi punto débil es la fuerza y al no disponer de material de carga voy perdiendo mucha masa muscular.

—¿A qué hora se quita el pijama?

—A las 10.

—¿Qué es lo que no puede faltar en su nevera?

—El queso y huevos.

—¿Cómo hace la compra?

—Voy una vez a la semana.

—¿A qué le dedica más horas?

—Al Trabajo de Fin de Grado (TFG) y a las clases online.

—¿Qué videojuego le entretiene más?

—’Hay day’.

—¿Con qué compañero cree que podría pasar mejor la cuarentena y con quién no podría aguantarla?

—Con mi pareja, ya que debe terminar su TFG también y las mañanas siempre son de trabajo y no nos molestamos. No podría aguantar pasar el confinamiento, con ese tipo de personas que se aburren y no tienen nada que hacer. O simplemente tienen dependencia de tener siempre a una persona a su lado y no saben estar consigo mismas.

—¿Qué compañero cree que lo puede llevar peor?

—Los atletas sin cinta.

—¿Ha mejorado con los fogones? ¿Cuál es su especialidad?

—He mejorado mucho en repostería y con creces. Cocino de todo, pero se me dan genial las tortillas de patata.

—¿Ha visto muchas series?

—Terminé antes del confinamiento ‘Élite’, pero durante no he visto ninguna serie.

—¿Qué película ha visto estos días aconsejaría?

—No me ha dado tiempo.

—¿Un libro?

—‘Focus’.

—¿Ha estado mirando fotos antiguas? ¿Cuál o cuáles le han traído los mejores recuerdos?

—No.

—¿Qué es lo que peor lleva?

—El no poder correr, ya que nos mantenemos físicamente, pero el condicionamiento físico va a ser muy duro volver a recuperarlo.

—¿Qué ha notado que echa de más en falta al no poder salir de casa?

—Salir a la playa a pasear y tumbarme en la arena, ya que la tengo a 150 metros.

—¿Qué es lo primero que hará cuando se termine el confinamiento?

—Ir a la playa y comerme una paella. Cogerme un vuelo a Mallorca para ver a mi familia y amigos. Ponerme en seguida en marcha con la nueva temporada.

—Del 1 al 10 ¿cómo está su estado de ánimo?

—Un 7.



—¿Qué sacará de positivo de toda esta situación?

—He podido trabajar mucho el tema del TFG y en mis tres últimas asignaturas de carrera.



—¿Le ha emocionado algo?

—Para mal. El fallecimiento del hermano de una de mis mejores amigas de Palma.



—¿Qué perspectivas tiene sobre el regreso al trabajo y la competición?

—Soy del trabajo diario, voy día a día. Espero que no nos afecte mucho ya que veo todo muy precipitado, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio.



—¿Cómo cree que debería terminar la temporada?

—A nivel deportivo, no se deberían de hacer más competiciones, ya que la preparación es muy a largo plazo y es un riesgo innecesario seguir compitiendo este año sin tener una base en buenas condiciones para su efectividad.



—¿Qué considera que sería lo más justo si se da por cancelada la campaña?

—Hablando sobre un tema más personal. Si no pudiéramos acabar la temporada, que se valoraran los resultados de la temporada de invierno y que se realizara una valoración en el sistema de becas de la Federación Española, ya que actualmente no tengo ayudas por suparte. Gracias al patrocinio institucional que recibo de Balears puedo pagarme todos los gastos del piso y lo que conlleva también el poder viajar, ir a competiciones, disponer de material deportivo, etcétera.